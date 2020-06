Dolor en la Asoc. de Jubilados y Pensionados por la muerte de Roberto Valente

Roberto Valente falleció el lunes 22 por la noche y la noticia afectó a toda la masa societaria de la Asociación de Jubilados y Pensionados, la cual tuvo una mejora drástica a partir de sus cuatro presidencias.

Tras la lamentable partida del cuatro veces Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Gral. Rodríguez, Roberto Valente (83), nos comunicamos con la secretaria de la institución, que dejó algunos datos de la importancia de su paso por este centro de múltiples actividades.

Reina Silva, secretaria de la institución, lo recordó, pero no sólo por los cuatro mandatos, sino por ser “un incansable luchador de las causas sociales, de activa participación y compromiso, siempre con humildad” y no dudó en decir que “la asociación era su segunda casa o hasta su primera”. “Cuando llegó allá por 1999, el centro no era lo que es hoy. Con su impronta, junto a Juan Gorbarán tomaron el timón y salimos adelante”, cerró.

Valente fue también militante de la Unión Cívica Radical, que dejaron comentarios recordándolo por ser “una persona inquieta, afable y alegre que defendía y se jugaba por lo que quería”.

Desde el medio La Posta Noticias agradecemos a la institución y por supuesto a la memoria de Roberto Valente, que siempre nos trató de manera excelente y cordial, fue muy grato participar de los eventos que realizaron en las instalaciones y verlo siempre activo y bien predispuesto, a disposición de ese edificio que tanto le mejoró la calidad de vida a tantos vecinos adultos mayores y también a muchos menores, que han participado de sus crecientes actividades.

Había desmejorado mucho tras la pérdida de su mujer, meses atrás y no pudo resistir mucho más. Se fue siendo un vocal más, por no poder ya participar tanto, pero siempre se acercó con su vocación.

Sin dudas, la de Roberto, será una ausencia que se sentirá mucho tiempo, pero seguirá presente en cada obra que transformó el espacio físico y la vida de tantos que hicieron uso de lo que brindó la Asociación en estos 20 años de los que fue parte.

Aquí, el momento de su reconocimiento, durante la ceremonia de los 30 años de la institución de la Av. Presidente Perón: