Mauro García: “Este es el momento más crítico y el más difícil”

El Intendente municipal interactuó desde sus redes: “Los días que vienen tienen que ser de reflexión, esfuerzo y sobre todo de quedarnos en casa”. “Sé que a pesar de haber mucha ayuda del Estado no es suficiente, tenemos que hacer este último esfuerzo”, aclaró, previo al próximo anuncio del Presidente Alberto Fernández que puede volver hacia una etapa más restrictiva de la cuarentena.

El lunes 22 de junio, el Intendente de General Rodríguez, Mauro García, realizó una transmisión en vivo por su fan page de Facebook, en la cual emitió un mensaje de poco más de 33 minutos sobre el contexto actual de emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus.

Tras una extensa introducción al tema, el Jefe comunal contestó a quienes afirman que “falta control” en las calles: “En realidad el control está, pero la realidad también es que hay circulación autorizada. Por lo tanto, esto no queda solamente en la responsabilidad del Estado de tratar de que la gente no salga o impedirle salir, porque también hubo reclamos con respecto a eso, sino la responsabilidad es individual en pos del cuidado de la comunidad”, sostuvo.

Asimismo, reflexionó: “Este virus nos ha demostrado la desigualdad que hay en nuestra ciudad. No es lo mismo la persona que se aísla en una casa con todas las condiciones y que puede entretenerse en cuarentena y percibiendo su salario, que una persona que no tiene esas posibilidades y esas oportunidades, que su trabajo quizás era informal y quizás no tiene todas las posibilidades. Nos mostró la desigualdad, pero también nos hizo pensar en cómo tratar de avanzar en la crisis, tenemos que seguir garantizando que el Estado funcione”.

Y brindó un dato no menor sobre la situación del COVID-19 en el distrito: “La tasa que tenemos hoy de contagios es claramente, en el porcentual cada 100 mil habitantes, la más baja. Hoy tenemos 85 casos que seguramente se sumará alguno más en estos días u hoy mismo (se sumaron 11 el lunes y 16 el martes, récords consecutivos)”.

“Créanme que estamos poniendo un esfuerzo descomunal. Estamos muchas horas en pos de lograr que el nivel de contagio sea el menor posible. No queremos que se muera gente por coronavirus. No deseamos. Lo vemos en el mundo. Pero no deseamos que pase eso y lo que queremos justamente es mitigar esta pandemia de la mejor manera que podamos y con todas las herramientas que hemos puesto a disposición”, continuó.

Adentrándose en el tema de la nueva extensión del confinamiento (sería anunciado por el Presidente Fernández este jueves), García resaltó: “Este es el momento más crítico y más difícil”. Y aseveró: “Para nosotros también es difícil como Estado Municipal. Hemos trabajado muchos años para conducir los destinos de nuestra patria chica. Cuando comenzamos en la gestión nos encontramos con un municipio económicamente devastado y lo pusimos de pie, conseguimos obras, pero nos atravesó esta pandemia, lo inesperado, lo que nadie quería y eso puso en jaque a muchísimos y a muchas familias”.

“No desconozco en absoluto lo que pasa, que no hay ingresos, y que a pesar de haber mucha ayuda del Estado no es suficiente. Hemos tenido reuniones con comerciantes de la ciudad, nos expresaron la situación que están atravesando en lo económico y hemos podido generar un protocolo, que no es lo que queremos porque queremos que los comercios estén abiertos nuevamente. Pero la realidad es otra”, reconoció, e insistió: “No salgamos“.

“No queremos asustar. Son las imágenes de otros países en Europa y en los hermanos como Brasil, Chile, las que asustan. Hay que asumir la responsabilidad individual para cuidar la comunitaria. El mundo está preocupado por esto. He leído mucho sobre coronavirus y sobre la economía en el mundo. Ningún país de óptica liberal ha logrado evitar la enorme mortalidad y la situación de crisis en lo económico y financiero”.

También aprovechó la ocasión para referirse al nuevo hospital construido en tiempo récord: “Mi gran desafío es salvaguardar la salud del pueblo rodriguense. Pero necesito la ayuda de ustedes cuidándose. Hemos hecho un hospital en 18 días, es un ejemplo en el mundo. Muchos nos visitan y se sorprenden. Con todo el esfuerzo, no es que no nos quieren dar desde el Estado Nacional lo que falta, lo que pasa es que la demanda de esto es altísima en el mundo”, señaló.

E hizo hincapié a que en algún momento esto va a terminar, aunque “vienen los tiempos más difíciles. Mucha gente se muere siempre por infecciones respiratorias, imagínense si no nos cuidamos. Tenemos que hacer este último esfuerzo y forzarnos por un solo objetivo. Que cuando termine, nos podamos volver a abrazar, darnos un beso y quizás podamos volver a compartir un mate”.

A modo de cierre, aseguró que esta modalidad de comunicación con los vecinos y vecinas “es el algo que vamos implementar de aquí en adelante”. Y a ellos y ellas les dijo lo siguiente: “Gracias por el esfuerzo, rodriguenses. Por ser el distrito en la región con el menor número de contagios por cada 100 mil habitantes. Gracias por respetarnos, por cuidarnos. Gracias al equipo de salud, al de seguridad, a los trabajadores y trabajadoras que han tenido que ir de todas maneras a trabajar. Es el último esfuerzo y vamos a salir todos juntos. Pero depende de nosotros. Los días que vienen tienen que ser de reflexión, esfuerzo y sobre todo de quedarnos en casa”.