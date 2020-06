Recibieron el alta médica los primeros pacientes del Centro de Aislamiento Municipal

Se trata de una mujer con un bebé, que habían pasado por una internación en el Hospital Vicente López y que salieron del predio en la tarde del lunes 22 de junio. Además, hoy se informó que otra mujer recibió el alta médica.

El centro funciona en el predio del Sindicato de Actores y Afines y fue dispuesto por el Municipio para aislar a pacientes Covid-19 que no tienen inconvenientes de salud y no necesitan tratamientos intensivos.



Allí, permanecen aislados en habitaciones separadas del resto y reciben la visita de enfermeros dos veces al día y de médicos, dos veces a la semana.

Sonia y su bebé, Liam, fueron los primeros pacientes que llegaron al centro. “Estaban internadas desde el 6 de junio, venían con un aislamiento en el Hospital Vicente López y Planes y al no presentar ningún tipo de complicación física pasaron al Centro de Aislamiento. No hay ninguna saturación en el Hospital, para nada, sino que se generó una alternativa al Hospital y son derivados acá cuando los vieron los médicos y evaluaron que no necesitan ningún tipo de internación, más allá que fueron positivos y tras cumplir el protocolo como corresponde dejaron de ser covid positivo“, dijo el concejal oficialista, Reinaldo “Cartu” Torres, encargado de la coordinación de dicho espacio, en diálogo con Radio Municipal. En la tarde del martes 23, se supo del alta médica de otra mujer, Rosa, que también se recuperó del virus y volvió a su casa.

El centro está diseñado para aquellas personas que no pueden cumplir aislamiento en sus domicilios sin posibilidad de contagiar a sus familiares. Torres aseguró: “Los pacientes una vez que ingresan al centro de aislamiento no tienen contacto con el exterior y no salen de su habitación, están abastecidos con artículos de limpieza y se les alcanza la comida. El Hospital Sommer nos facilita las viandas para almuerzo, cena, desayuno y merienda. Hay vecinos preocupados porque creen que los aislados salen para recorrer el complejo, y no es así. Estamos en contacto con ellos acá mediante whatssap, creamos un grupo en el establecimiento donde las compañeras Mara, Mariana y Juana que son las responsables las 24 horas están en contacto y se les entrega los elementos. Se les facilitó un lavarropas, un secarropas, y elementos para que se mantengan aislados en la forma correcta“.

Según pudo averiguar La Posta, el centro tiene actualmente cinco pacientes adultos y cuatro menores. Fuentes comentaron que “entre esta semana y la próxima” se anunciará la inauguración de un nuevo centro, y luego se hará lo propio con un tercero. Con estos espacios, la Comuna busca descomprimir al Hospital y los centros de salud de cara al pico de contagios.