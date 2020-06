Tres vehículos involucrados en un choque múltiple en Ruta 24

Ocurrió el miércoles 24 de junio alrededor de las 11 horas en cercanías del puente del Arroyo La Choza. Una mujer de avanzada edad fue trasladada al Hospital en lesiones graves.

El accidente se produjo en Ruta 24 a la altura de la calle Río Pinto. Allí, una camioneta Toyota Hillux color negro (patente IRV-664) conducida por una Silvia Corradi (75) habría “rozado” un camión de verduras que circulaba por la zona. Tras ese impacto, la mujer habría perdido el control y colisionado frontalmente contra un Renault Clio conducido por una mujer de nombre Nancy Segura (50) que volvía del Hospital Sommer junto a su madre, Margarita Castro (tendría unos 80 años, aunque no pudo confirmarse la edad).

Si bien las dos conductoras no habrían sufrido heridas de gravedad, las versiones que circularon indicaron que la señora Castro habría golpeado fuertemente su cabeza contra el parabrisas del auto a raíz del violento choque. Fue atendida por un móvil del SAME que la llevo al Hospital. Sus lesiones serían graves y no pudo saberse su estado de salud actual. En el lugar tambien trabajó un móvil de Policía Rural.

De acuerdo a la información que circuló, la mujer que sufrió las lesiones volvía del Hospital Sommer. Sería paciente oncológica y estaría regresando de un tratamiento al momento del accidente, aunque se trata de versiones que trascendieron en el lugar pero no pudieron confirmarse.