Tren Sarmiento: empieza a funcionar el sistema de reservas de asientos online

Tras las pruebas realizadas y superadas en el ferrocarril Mitrel, el Ministerio de Transporte de la Nación oficializó que a partir de la próxima semana será obligatorio el uso de “Reservá tu tren” en los usuarios de la línea Sarmiento.

Este miércoles, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, confirmó que ya está activo, a modo de prueba, el sistema de reservas de turnos para los pasajeros del tren Sarmiento que deban trasladarse hacia la estación Once entre las 6 y 10 de la mañana, y que desde el próximo lunes, 29 de junio, será de uso obligatorio para todo aquel que se dirija hasta la estación de cabecera en dicha franja horaria.

“Todos los viajes en el Sarmiento tendrán que hacer la reserva. El que no tiene lugar reservado no va a poder viajar entre las 6 y las 10″, indicó el funcionario en declaraciones con Destape Radio. Sin embargo, en los próximos días habrá algunas consideraciones: “El que no se enteró puede solicitar ahí mismo, en la estación, la reserva y podrá viajar sin problemas”.

Desde la empresa aconsejan llegar con quince minutos de anticipación a la estación de origen. Personal autorizado permitirá el ingreso a la estación a aquellas personas que presenten el código QR o el número de reserva que le otorgó el sistema telefónico.

Al igual que la modalidad empleada en la línea Mitre, las reservas se harán por medio de la aplicación “Reservá tu tren” o bien desde el sitio oficial.

La reserva del asiento para poder viajar en el Sarmiento se podrá gestionar desde las siguientes vías:

autorizaciones.sofse.gob.ar. La página web oficial de Trenes Argentinos:

A través de la app “Reservá tu tren” ya habilitada para Android.

O por medio de un llamado telefónico al siguiente número: 0-800-222-8736 (TREN).

Paso a paso: