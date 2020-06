Familiares del joven asesinado en Agua de Oro marcharon por el barrio para pedir justicia

Este jueves 25 de junio en horas de la tarde se llevó a cabo una movilización pidiendo justicia por Ricardo Martínez, el joven de 29 años asesinado el domingo pasado.

Con pancartas, fotos y banderas, familiares, amigos y conocidos de Martínez caminaron por las calles del barrio en manifestación al pedido de avances en la investigación por el homicidio del joven, que fue baleado cuando se encontraba en la vereda de su casa el pasado domingo 21 de junio.

El caso convulsionó al barrio. Primero desde la conmoción por un nuevo crimen que se suma a la larga lista de episodios de violencia y muerte que ha habido allí en el pasado. Luego, desde la tensión que se vivió en los días siguientes cuando un grupo de personas (vinculadas al difunto Martínez) generaron destrozos en una de las calles del barrio, dañando autos y otras propiedades, como el incendio de una casa donde vivía uno de los sospechosos (y prófugo) del crimen, en presuntas búsquedas de venganza tras el trágico hecho.

Más allá de la desgarradora pérdida de la familia de Martínez y la causa penal por la que se trata de determinar a los responsables del crimen, el móvil del hecho también es materia de investigación, algo que se mencionó desde este medio en las primeras notas publicadas sobre el lamentable episodio.

Las mismas autoridades de Seguridad han declardo públicamente en varios medios que detrás de esta causa se investiga la situación de disputas por terrenos, pero también venta de armas, entre otras cuestiones y la mismísima secretaria de Justicia y Seguridad, lo dejó claro radialmente en la emisora municipal, explicando que la primera cuestión que se está examinando es lo que se denomina “un ajuste de cuentas”, algo que obviamente desde la familia del fallecido es negado de manera rotunda. Todo esto está en manos de las fiscalías intervinientes y la cuestión preocupa incluso a autoridades superiores, porque se teme una escalada de violencia que justifique a personas que usen la cuestión para cometer ilícitos futuros para tomar control de espacios y quedarse con bienes.

Como desde hace 10 años, las publicaciones sobre los hechos recientes en Agua de Oro, se han nutrido de múltiples fuentes para poder difundir información con la mayor precisión posible. Por supuesto que, como suele suceder en situaciones como éstas, hay diversas versiones y desde este espacio se les trata de dar lugar a todas. Es imposible “conformar” a todos con la información vertida y siempre existirán descontentos, pero ninguno de esos escenarios está relacionado a “difamaciones” ni falta de “cuidado” en el manejo de las noticias, como buscaron imponer en algún sector de “locución comercial”, poco acostumbrados a esto de los hechos policiales.

Por el contrario, se trata de visibilizar los hechos desde todos sus ángulos, aunque algunos traigan consigo enojos y malestares. Es parte del ejercicio periodístico el no quedarse con la versión de una sola fuente, el ir un poco más allá para no naturalizar hechos de violencia. Y en ese proceso hay un intenso trabajo y diversas averiguaciones que pueden ser vistas por algunos como “descuidos” cuando la información recogida no coincide con aquellos que no lograron (o no intentaron) acceder a la misma.