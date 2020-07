Cuarentena estricta: Cómo operan los bancos y los locales de cobro de servicios

El Banco Central de la República Argentina informó cómo funcionarán las entidades bancarias y no bancarias durante el desarrollo de esta nueva etapa del confinamiento en el AMBA, que inició este miércoles.

En el marco de la pandemia del COVID-19 y las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomó en los últimos días medidas para garantizar un funcionamiento eficaz del sistema financiero y brindarles facilidades operativas a las PyMEs y a las personas:

BANCOS

La actividad bancaria se encuentra dentro de las consideradas escenciales por el nuevo DNU. De esta forma, cada sucursal, tanto las particulares como las empresas podrán seguir realizando una serie de operaciones que están permitidas, pero para eso deberán antes gestionen un turno. En ese caso, y tal como lo había dispuesto el BCRA, podrán hacer las siguientes operaciones:

Apertura de cuentas; Gestión de préstamos;

Presentación de documentación;

Acceso a cajas de seguridad;

Gestiones vinculadas con cuentas;

Depósitos y extracción de moneda extranjera.

Todos aquellos que estén interesados en realizar algunas de estas operaciones deberán gestionar el turno para acceder a la sucursal por los canales digitales o telefónicos que los bancos pongan a disposición de los clientes. El comprobante que las entidades entreguen sirve como permiso de circulación y se solicitará para ingresar al banco.

Finalmente, desde el BCRA recuerdan que, en relación a la apertura de cuentas, muchas entidades ya permiten hacerlo en forma remota, a través de sus páginas web o de aplicaciones para celulares.

LOCALES DE COBRO DE SERVICIOS (RAPIPAGO, PAGO FÁCIL, ENTRE OTROS)

Esto seguirá operando con el protocolo actual, es decir, seguirán funcionando por número de DNI. Las fechas de atención se ordenan según la terminación de DNI y se ofrece atención privilegiada a los grupos de riesgo.

El protocolo acordado por la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS) y el BCRA alcanza a las firmas Bica Ágil, Cobro Express, Multipago, Pago Fácil, Plus Pagos, Pronto Pago, Provincia NET, Rapipago y Ripsa. Los clientes deberán llevar el documento nacional de identidad (DNI) y la atención se realiza de lunes a viernes según el siguiente cronograma:

Lunes – DNI terminado en 0 y 1; Martes – DNI terminado en 2 y 3;

Miércoles – DNI terminado en 4 y 5;

Jueves – DNI terminado en 6 y 7;

Viernes – DNI terminado en 8 y 9.

Para chequear qué locales estarán abiertos se pueden consultar las webs de las empresas. Cada cliente podrá abonar un máximo de 8 facturas. En el caso de los adultos mayores y las personas pertenecientes a grupos de riesgo, tienen atención prioritaria, en horarios especiales según la capacidad de los locales. También se puede recurrir al pago por teléfono.

El protocolo también incluye personal de seguridad, o personal propio para ordenar las colas donde sea necesario y mantener la distancia recomendada de 1,5 metros; tiene que haber una persona por cada 4 metros cuadrados de superficie destinada a atención; el uso de barbijos y protectores visuales para los trabajadores, mientras que los clientes deben concurrir con cubrebocas. Cada puesto de trabajo debe contar con alcohol en gel y medidas que le garanticen la permanencia de acuerdo a lo recomendado por el Ministerio de Salud Pública.

Además, los locales deben contar con información sobre las medidas de prevención generales para evitar el contagio del coronavirus: lavado de manos y forma de realizarlo, mantenerse detrás de los vidrios de las cajas y con distancia , siempre que sea posible (teniendo en cuenta las condiciones del lugar y las climáticas) se debe garantizar la ventilación y circulación de aire dentro del lugar de trabajo, evitar el aglomeramiento de personas en el local y en las filas, repasar las superficies de trabajo con la mayor frecuencia posible con solución desinfectante, no compartir mate, vajilla, ni utensilios o alimentos con los compañeros, adecuado uso de barbijos, entre otras.

FACILIDADES OPERATIVAS

Gestión de cheques

El PEN, a través del Decreto 544/2020, extendió hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión del cierre de cuentas bancarias y la inhabilitación establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 25.730.

Mientras se mantenga la vigencia de ese decreto, el BCRA estableció a través de la Comunicación A6950, del 1º de abril de 2020:

Ampliar en treinta (30) días adicionales el plazo para la presentación de los cheques comunes o de pago diferido.

Admitir una segunda presentación para los cheques rechazados por causal “Sin fondos suficientes disponibles en cuenta”. Esta disposición no es aplicable a los cheques generados por medios electrónicos o ECHEQ.

Determinar que las entidades financieras no podrán aplicar comisiones a sus clientes relacionadas con el rechazo de cheques.

Operaciones en Cajeros Automáticos

El BCRA prorrogó hasta el 30 de septiembre la prohibición a las entidades financieras de cobrar cargos ni comisiones por las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, sin límites de importe.

También extendió la vigencia del límite para realizar retiros por cajeros por día y en una única extracción, de al menos hasta $ 15.000 sin importar la entidad financiera y/o la red de cajeros automáticos a la cual pertenezca.

Estas medidas, establecidas para facilitar la operatoria de los usuarios, ya se encontraban vigentes hasta el 30 de junio y se extienden ahora hasta el 30 de septiembre inclusive.

Saldos impagos y punitorios de Créditos

El BCRA también prolongó el período en el que las entidades no pueden cargar intereses punitorios sobre los montos no pagados de créditos concedidos. De esta manera, los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras, incluyendo los que se actualizan por UVA, cuyas cuotas vencen entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2020, no devengarán intereses punitorios. Además, se ratifica que las cuotas impagas deberán incorporarse en los meses siguientes al final de vida del crédito, considerando el devengamiento de la tasa de interés compensatorio.