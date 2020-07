Tuvo coronavirus, se recuperó y ya donó plasma en tres oportunidades

Sabrina Dimaría fue la segunda persona de General Rodríguez a la que le detectaron coronavirus. Se recuperó y ya donó 3 veces plasmas para que otros pacientes puedan recuperarse. “Es como donar sangre. Estoy convencida de que funciona y podés ayudar a mucha gente”. Ahora busca que otros pacientes se sumen a la donación: “Es gratificante ayudar”

“Me enteré por el caso positivo de una compañera mía. Fiebre no tuve nunca, dolor de cabeza realmente fuerte. A los dos o tres días tuve un dolor en el pecho. Era la responsable de conseguir barbijos, camisolines, pensé que era estrés. A la semana perdí el olfato“, dijo la mujer de 40 años que es farmacéutica del Hospital Vicente López en diálogo con la señal televisiva TN. Y agregó: “Con mis síntomas no estaba dentro del protocolo para hisopado. Estuve 15 días con coronavirus y trabajando. Tengo dos hijos, uno de diez y otro de quince años, y también pude haberlos contagiado“.

¿Cómo llegó a donar plasma? “Estaba en estudio lo del plasma y decían que estaba dando resultado. Y yo decía que cuando me recuperara estaba dispuesta a donar. Esperé 28 días desde el test negativo para poder donar. Uno se conecta a un equipo de plasmaféresis. Por un lado la sangre sale, entra a la máquina, centrifuga, saca el plasma y devuelve al cuerpo las plaquetas, glóbulos rojos y blancos. Es como donar sangre pero una parte vuelve al cuerpo. Lo hago porque estoy convencida de que funciona, porque se puede ayudar a mucha gente. La hemoterapista me dijo un día que me ponga contenta porque mi plasma había viajado a La Plata y que lo habían usado en tres pacientes que estaban por pasar a respirador y en menos de doce horas no necesitaban oxígeno. Y me largué a llorar. No creía que podía ayudar así a una persona. Cuando vi que pacientes se recuperaban. Llevo doce bolsas donadas. Por cada donación son cuatro bolsas, 850 mililitros. Las condiciones son las mismas que para cualquier donación de sangre. Se hace una serología porque es costoso esto. El equipo para que te saquen el plasma cuesta 400 dólares. Se hace un testeo previo para ver que el plasma sirva. Son 40 minutos que uno está sentado en la máquina. Es lindo y gratificante poder ayudar“.

Sobre su experiencia, cerró: “La segunda donación estuve toda la semana pensando en tomarme clorofila, mi jugo de naranja, para levantar las defensas y que vaya la buena energía. Le puse todo el amor ahí. Tuve la posibilidad de saber para que lugares fueron: unos a Campana, otros al Hospital Sommer, La Plata. Se han recuperado pacientes muy comprometidos”.