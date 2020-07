Gerardo Flores: “Un municipio no puede manejarse como un sindicato”

El subsecretario de Servicios Públicos reveló que en los últimos días quiso ir a su oficina y se la habían ocupado con planes de reemplazarlo. Como no presentó renuncia formal y dijo tampoco haber sido notificado como despedido, se espera saber cuál será la resolución del conflicto, que no fue el único dentro del Gabinete del Intendente en los últimos días.

Según se supo, quienes habían tomado la oficina fueron un importante funcionario del Ejecutivo municipal y otro del cuerpo legislativo local, junto a otro funcionario que sería el apuntado para reemplazarlo.

Consultado por La Posta sobre alguna interna en su área, el funcionario reveló no tener conflictos con el secretario de Obras Públicas (de quién cual depende su área). También dijo desconocer el motivo por el que se encontró esa situación y manifestó que “un municipio no se maneja como un sindicato”. Parece que no le gustó el modo en el cual se manejaron algunos miembros provenientes del sindicalismo, con él.



Tras esa única declaración a nuestro medio, se pudo averiguar que el día que ocurrió la situación se lo había visto muy enojado e incluso fuentes dijeron oirlo referirse al hecho como episodios más propios de un “comando militar” que de una época democrática. Fue el mismo día en que trascendió otro conflicto interno en el Municipio que tuvo involucrado al secretario de Transporte, Pablo Osuna, y que también provocó días agitados en los pasillos de 2 de Abril 756.

De acuerdo a lo trascendido, aunque habría descontentos con algunos manejos en su área, Flores aún no presentó la renuncia y, al cierre de esta nota, planeaba reunirse con el Intendente, Mauro García, para definir su futuro, que por el modo en que se dio todo, podría definirse por una “salida elegante” hacia una posición en Provincia.

En la oficina en la cual trabajaba, ya se desempeña un hombre del gremio Atilra, que recientemente estuvo en la Delegación Malvinas, Gabriel Solarza.