Con un rodriguense presente, el CAMGR realizó su primera jura virtual de nuevos matriculados

La Posta dialogó con el único rodriguense que presenció el encuentro de manera remota, Alejandro Patricio Hygonenq.

El último 25 de junio, se dio una jornada histórica en el Colegio de Abogados de Moreno-General Rodríguez (CAMGR), al celebrarse la primera jura virtual de nuevos matriculados, evento que habitualmente tiene lugar en algunas de las sedes del CAMGR, ya sea en el partido vecino como en el nuestro, pero a causa de la pandemia de coronavirus, y a fin de acatar el aislamiento y distanciamiento social, tuvo que desarrollarse bajo esa modalidad.

A través de la plataforma Zoom, y ante la presencia del presidente del CAMGR, Dr. Eduardo Sreider, y otras autoridades (Dra. Christina Santinelli, vicepresidenta primera; Dra. María Virginia Croome, tesorera; María Laura Oyarzabal, prosecretaria; y Dr. Jorge Claudio Delgado, consejero titular) de se incorporaron a la matrícula del CAMGR cinco abogados, cuatro de ellos oriundos de Moreno, y el restante de General Rodríguez: Alejandro Patricio Hygonenq, vecino del casco céntrico de nuestro distrito, quien dialogó con La Posta y expresó sus sensaciones tras haber ingresado al órgano que nuclea la actividad judicial dentro del Departamento Moreno-General Rodríguez.

Recibido como Abogado hace dos años de la Universidad de Morón (anteriormente también se recibió como Licenciado en Relaciones Internacionales y como Licenciado en Ciencias Políticas), Hygonenq deslizó: “Es un nuevo desafío para mí. Lo que quiero es poder dedicarme y trabajar en esta profesión, siempre del ámbito civil”.

Como nuevo afiliado al CAMGR, explicó que uno de los objetivos que se marcó es el siguiente: “Capacitarme y brindar capacitaciones, asesorías. Al estar trabajando en educación, puedo dar mayor impulso a cuestiones educativas, que muchas veces los docentes nos vemos en desconocimiento sobre todas las normativas. Ese es mi desafío personal”.

En cuanto al acto de jura, agregó: “Agradecí a las autoridades y a los presentes, y expresé mi deseo de buscar la justicia ante todo. Creo que la labor del abogado es buscar la justicia y apelar siempre a la honestidad y a la buena fe; que esté ante todo la buena fe de los hechos y de los trabajos en los que nosotros nos vamos a desarrollar”.

Asimismo, se refirió al ámbito judicial a nivel a local: “Yo creo están dadas todas las condiciones para que la ley se aplique. El tema es que quienes tienen la autoridad y la ejecución de llevar adelante las normas no lo realizan”. Y ejemplificó: “Cuando se produce un hecho delictivo, hay un antecedente que es la prevención, o sea, habría que apuntar primeramente a la prevención y segundo, cuando se produce el hecho delictivo hay que ver quiénes son los responsables de que el hecho no quede impune”.

“Creo que ahí hay que apuntar, porque si no terminamos siempre haciendo una charla de café o una charla casi partidaria donde se culpa, se pone el acento o se busca un culpable tratando de personificarlo, pero en realidad son procesos que tienen que llevarse adelante. Primeramente, tiene que haber una seria prevención y no sucedan hechos delictivos como se están produciendo. Después, cuando ocurran los hechos, hay que tener los medios necesarios para poder buscar a los responsables, y cuando se los encuentra, darles las medidas de correctivo que correspondan”, explayó.

En este sentido, reflexionó: “Si decimos que el que tiene que ocuparse no se ocupa o el intendente está haciendo mal las cosas, parecería ser una cuestión que causaría impacto y no buscaría una solución”.

Por último, hizo alusión al ejercicio de la profesión, la cual no es considerada como esencial por el Poder Ejecutivo Nacional en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Realmente es gravísimo porque uno no puede trabajar. Si hay alguna actividad siempre es vía telefónica o Internet, pero no todas las personas tienen los medios. Los juzgados recién ahora estaban abriendo, pero no se pueden llevar adelante causas. Realmente es una situación grave”, apuntó.