Coronavirus en Rodríguez: segundo día consecutivo con un fallecido en el informe

Así lo informó el reporte diario del Comité de Crisis municipal. Se trata de una mujer de 93 años. Además, hay doce casos positivos y misma cantidad de recuperados.

La quinta víctima fatal del Covid-19 en el distrito es una mujer de 93 años domiciliada en el casco urbano que, según el reporte diario, “falleció hoy” aunque fuentes oficiales comentaron que su muerte se habría producido en la jornada de ayer (presuntamente datos incluídos en el relevamiento de las últimas 24 horas). Un dato que no sería menor teniendo en cuenta que el resto de las muertes vinculadas al virus en nuestro distrito fueron en el marco de hisopados que dieron positivos luego de los decesos. El informe no detalló si tenía comorbilidades o no, pero si se pudo averiguar que estuvo internada en la Clínica Centro.

El reporte publicó, además, que hay doce nuevos contagios del casco urbano y los barrio Altos del Oeste, San Martín, Santa Brígida, Agua de Oro, Pico Rojo, Villa Vengochea, Almafuerte, San Salvador y Villa Sarmiento. El Municipio no detalló si cumplen aislamiento domiciliario o si están internados, ni tampoco sus géneros y edades.

En las últimas 24 horas también se registraron doce nuevos pacientes que se recuperaron del virus.

De acuerdo al informe de hoy, son 221 los infectados totales, de los cuales 101 son pacientes en tratamiento, hay 115 recuperados y cinco fallecidos. Además, hay 217 pacientes “en estudio” que esperan los resultados de sus tests.

En las últimas 24 horas, se realizaron 27 hisopados y en total se llevan hechos 1393 tests. El incremento de casos se da en concordancia con un aumento de los testeos. La semana pasada el promedio diario de hisopados fue de 37.2, la anterior de de 31.4 y la anterior había sido de 26.5. El promedio esta semana es de 40.6.

En tanto, hay 955 casos que fueron descartados y en la última jornada fueron 30 los tests que dieron negativo.

Con todo, después de mucho tiempo en que las mujeres infectadas superaran a los varones, hay igual cantidad de contagios en cada género. El rango de edad con más casos positivos sigue siendo el de pacientes comprendidos entre los 35 y 44 años de edad.

Foto: ilustrativa.