Vecino reclama por el estado de su calle tras un “trabajo mal hecho” de personal municipal

Dijo que personal municipal habría asistido al lugar hace tres semanas y en pocos días, la situación “empeoró”, según el testimonio de un vecino.

Alberto es vecino de Parque Granaderos. Y alrededor de tres semanas atrás, personal del sector de Obras, Servicios Públicos y Vivienda municipal se dirigió al área para realizar un arreglo sobre la calle Ayacucho.

Sin embargo, la reparación generó malestar en el vecino, que expresó: “Empeoraron la calle. Ahora no se puede salir ni en tractor”. Siguiendo la declaración, detalló: “Tiraron tosca, la desparramaron y ahí quedó. Ahora es un chiquero”.

“Cuando comenzaron a pasar la motoniveladora les pregunté si iban a poner tosca, y respondieron que sí; luego que la desparramaron les pregunté si iban a pasar una aplanadora y me respondieron que no era necesario y he aquí el resultado de un trabajo mal echo”, opinó Alberto, quien a su vez afirmó que el mismo día en que se realizó el arreglo se habrían quedado varados dos autos y un camión transportador de sodas. “Los remises ya no quieren entrar”, agregó.

Cabe recordar que en el transcurso de la última semana se registraron algunas lluvias sobre el Gran Buenos Aires, lo que posibilitó aún más la formación de charcos y terreno completamente lodoso. “Ya ni caminar se puede; tampoco llegar al mercado de Fraternidad”, culminó el vecino con sus declaraciones.