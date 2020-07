Video: segundo vehículo robado y abandonado en la vía pública en una semana

Se trata del segundo hecho delictivo que sufre una vecina de nuestra ciudad en menos de una semana y a plena luz del día. Fue el miércoles 8 de julio por la mañana. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

El pasado miércoles 08 de julio cerca de las 9:30 de la mañana le sustrajeron la camioneta marca Chevrolet Trailblazer color blanca a una mujer en la calle Mariano Moreno 866 entre Pedro Whelan y la Av. San Martín de nuestra ciudad. El hecho ocurrió cuando realizaba unos mandados en el edificio ubicado sobre esa misma cuadra.

La victima, de nombre Silvia Nisi, relató que cuando volvía a su camioneta, entró al vehículo y no alcanzó a cerrar la puerta que apareció un delincuente corriendo y se le tiró encima amenazándola con un objeto punzante, al tiempo que le gritaba: “Bájate, bájate y dame la camioneta”. Mientras forcejeaban le pedía que le diera el dinero que tenía en el bolsillo y que llevaba para pagar unos servicios.

“Alcance a agarrar unos papeles que tenía en el asiento y un monedero que lo único que tenía era documentación, DNI, registro, tarjetas de crédito, y me dice que le diera la plata. Le muestro el monedero, lo abro y le digo que no tengo plata, que ya se la había dado, esto son todos los documentos y en el momento que agarro el monedero y se me cayeron las cosas, se subió a la camioneta y se fue”, contó la damnificada.

Después de que el ladrón le sustrajera el vehículo, la señora Nisi llamó al rastreador de vehículos de control satelital para dar el informe, al 911 y luego realizó la denuncia en la Comisaría 1°. Aproximadamente dos horas después, el rodado fue encontrado en la calle Mitre y 2 de abril.

“Cuando me dieron la camioneta me dijo la chica que hizo el peritaje que la revise. Abrí las puertas y vi en el asiento trasero la mitad de una tijera y dijeo: ‘Esto no es mío’. Era una tijera desarmada a la mitad con el mango y la parte del filo con la que me había amenazado”, expresó Silvia y añadió que se llevó el alcohol en gel, un desodorante y un pen drive que contenía archivos de música.

Una vez realizada la denuncia en la comisaria y luego de aportar la filmación del robo, dijo que los oficiales le preguntaron si podía reconocer al ladrón pero ella dijo que no porque todo paso muy rápido y además tenía un tapabocas. Aparentemente según los datos aportados se trataría de la misma persona que cometió el robo anterior a la salida de una farmacia y que luego la dejo estacionada en la puerta de la casa para fugarse caminando.

“Yo la verdad que tengo miedo, pero salir tengo que salir y estaba pensando en utilizar gas pimienta para defenderme porque los mandados los tengo que hacer”, aseguró. “Quiero recomendarle a todas las mujeres que se cuiden mucho que vean donde paran, cuando se van a subir a su vehículo porque es feo el susto”, fue el mensaje que dio Silvia Nisi para todas las vecinas que andan por el centro de la ciudad.