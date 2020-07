Robaron un jardín de infantes en Villa Vengochea

Se trata del establecimiento educativo de nivel inicial N° 913 que se encuentra a escasos metros de la Escuela primaria N° 10.

En la madrugada de este viernes 10 de julio, el Jardín de Infantes N°913 Manuel Belgrano, ubicado en la esquina de Storni y Rivera del barrio Villa Vengochea, fue robado y vandalizado por delincuentes que, tras romper sus puertas, se llevaron varios elementos, entre ellos un televisor de 48 pulgadas, parlantes, equipo de música y hasta mercadería que se tenía que repartir a las familias del lugar.

La vicedirectora del Centro educativo, Silvana Formento contó que ayer a las 8:20 de la mañana una mamá le mando un mensaje porque habían entrado a robar, ella se acercó y se encontró con que habían abierto la puerta del fondo que da al SUM, forzándola para poder ingresar. Dijo que también patearon la puerta que da al pasillo rompiendo un vidrio que hizo que sonara la alarma y salieran huyendo rápidamente, dejando mercadería tirada a su paso.

“Da bronca, da impotencia porque le están robando a su propia familia, a su propia historia, a su barrio. Después se quejan que no tienen plazas, se quejan que no tienen escuelas que no hay vacantes y te están robando y rompiendo todo. Y no llegaron a más porque sonó la alarma, sino, no sé lo que hubiéramos encontrado, hoy, acá. Te duele en el alma esto. Tanto sacrificio porque es el jardín de uno por más que estemos de paso”, expresó entre lágrimas, Mirian una docente del establecimiento.

En tanto, la presidenta del Consejo Escolar Mariana Balbi detalló que a las 5 de la mañana recibieron un mensaje la empresa de seguridad privada que había ido hasta el jardín porque se les activó la alarma central. De ahí en más se acercaron al lugar y les dieron aviso para que se acerquen. Más allá del llamado de la vecina, la empresa de seguridad volvió a concurrir en horas de la mañana parar reforzar que no hayan entrado y se encontraron con que la puerta del SUM estaba barreteada.

“Estamos todos muy conmovidos porque es un esfuerzo enorme que hace toda la comunidad educativa del jardín 913, junto con la cooperadora para poder comprarse sus televisores, su equipo de sonido y demás cosas. Pero bueno, acá, estamos trabajando en conjunto desde muy temprano con el municipio y el representante de la empresa de seguridad, para reforzar todos los sensores y las alarmas”, dijo Balbi y aseguró que se van a reponer todos los elementos que el jardín ha perdido.