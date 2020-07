Los trabajadores lecheros van al paro desde esta medianoche

La medida de fuerza fue dispuesta por el Consejo Directivo nacional de ATILRA y comenzará a las 0 horas de este lunes 13 de junio en reclamo por recomposición salarial.

El comunicado del gremio difundió, en los primeros párrafos, datos estadísticos respecto de los últimos aumentos de salarios realizados en la industria lechera en contraste con el aumento del consumo de lácteos y de los precios de los productos.

Sobre el paro, el texto explica que el paro será “de veinticuatro horas, sin guardias, las que estarán a cargo del empleador, comenzando el mismo a partir de las cero horas del día lunes 13 de julio, finalizando a la hora 24 de ese mismo día”.

Además, agrega que “a los efectos de que no haya ningún riesgo de pérdida de materia prima- esto significa que no se tire leche -, y en virtud de que a las trabajadoras y trabajadores se no descontarán de nuestros haberes la jornada de trabajo, presentismo, etc, ofrecemos al sector empresario lo siguiente:

– A sabiendas de la pérdida remunerativa que sufriremos con la medida de fuerza, nos comprometemos, no obstante esa pérdida de la que seremos objeto, a recibir y procesar la materia prima del día y que esa leche procesada y/o los productos que con esa materia prima se industrialicen, sea donada a distintas entidades de bien público para que desde esas reparticiones u organismos se disponga de la misma para asistir a los sectores más castigados y vulnerables de nuestra sociedad y así paliar en parte las viscisitudes nutricionales que sufre gran parte de la niñez de nuestro país

– El compromiso que aquí asumimos lo mantendremos siempre y cuando el sector empresario se comprometa a donar esa leche y/o productos a aquellos hogares de niñez desprotegida.

Como el sector empresario ahorrará en salarios, será una manera de socializar parte de las pérdidas entre industriales y trabajadores sin afectar al productor tambero y beneficiando al sector más carenciado de la Argentina.

Sería una contribución solidaria que las y los trabajadores lecheros del país estamos dispuestos a realizar, esperando contar con el acompañamiento del sector empresario”.

