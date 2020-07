Clínica Centro: “El certificado de defunción no es para ver si es sospechoso de Covid-19”

En contacto con el Dr. Guillermo Cutuli, el profesional dijo que “hace tiempo no es el director de la Clínica Privada Centro” y aseguró, entre otras aclaraciones, que los certificados de fallecidos que se emiten allí no tienen por qué tener una advertencia en caso que hayan tenido síntomas compatibles o hayan recibido un hisopado, ya que eso se carga en el SISA.

El Dr. Guillermo Cutuli, que es cirujano plástico y solía ser director de la Clínica Privada Centro aclaró que “desde hace mucho que no lo es más” y que así figura en el Ministerio de Salud, ya que la Clínica tiene a su cargo a Roque Cutuli. Se le consultó cuál era el rol actual en el efector de salud y dijo que “ninguno, más allá de alquilar un quirófano”.

Dado que teníamos un certíficado de defunción con su firma en el cual figura sellado como “Coordinador de piso”, se le insistió, a lo cual respondió “estoy anotado yo en el Ministerio”. por ello se le preguntó si esto no era un tanto confuso para la gente, que lo sigue viendo como la única autoridad médica que hallan en los pasillos.

“No es raro ni confuso”, cerró.

Respecto de la situación de los certificados de defunción de personas que fueron hisopadas o tuvieron síntomas compatibles con Covid-19 (hubo dos víctimas fatales -Nicanor Mendoza y Elsa Agüero- que no tuvieron un tratamiento con protocolo adecuado porque las casas veltorias no recibieron advertencia), afirmó contundentemente que “el certificado de defunción tiene una función específica, no es para ver si es sospechoso de Covid19, para eso está el Sistema Integrado de Información Sanitaria. Hay gente que se fundamenta mucho en el desconocimiento”.

Respecto de los pedidos de explicaciones que realizaron los familiares de distintos casos de fallecidos a lo largo de la administración actual, a la cual refirió como “una empresa familiar”, Cutuli dijo no querer volver a pasar por el desgaste que le genera dar explicaciones, al escribirnos: “Tampoco la clínica tiene intención de responder cada relato de un familiar que pueda surgir por el hecho de que carecen de sustento y están hechos desde el desconocimiento. La clínica trabaja muy bien, en forma responsable y priorizando la salud de los pacientes ante todo. Los empleados están muy bien y la clínica está saneada y cumpliendo sus obligaciones médicas y no médicas. Por tanto no necesita salir ante estas situaciones a aclarar eventos”.

De este modo, el familiar de la dirección se despegó de la posibilidad de echar luz con mayor detalle que lo explicado previamente de los casos ya publicados y habrá que ver qué pasos continuarán ahora los familiares o vecinos que tengan algún cuestionamiento y también si alguna autoridad sanitaria local o provincial puede confirmar o desmentir algo de lo expresado para tratar de reducir la cantidad de diferencias que ocurren entre las posturas de los críticos de la clínica y la conducción actual.