Nuevo robo frente a otra farmacia de la ciudad

Continúan los robos de vehículos en el distrito, ocurrió en horas de la mañana de este lunes 13 de julio en una farmacia de la zona sur de la ciudad.

En horas muy tempranas de la mañana alrededor de las 08:45 se produjo el robo de otro rodado, marca Ford Kuga patente AA 896 FS, color azul, que se encontraba estacionado sobre la Av. Eva Perón frente a la farmacia Humansky.

El dueño del vehículo robado es un vecino muy conocido de la ciudad de nombre Alberto Cadabal quien contó que en horas de la mañana, paró en frente de la farmacia Humansky porque le tenían que dar el listado de unas recetas y dejo en marcha la camioneta para que se calentara el motor, en ese momento ingreso al comercio y en menos de 1 minuto el ladrón se subió a la camioneta y se escapó por la avenida.

Cabadal dijo que él no alcanzo a ver nada y que cuando se bajó del vehículo llevaba las llaves en el bolsillo, lo que indica que cuando la camioneta se pare no la podrán volver a poner en marcha y que además tenía poca nafta. El vehículo cuenta con un sistema que avisa en la pantalla del tablero cuando no se tiene la llave cerca que dice: “llave no detectada”.

Una testigo del episodio, la señora que atiende el kiosco junto a la farmacia, relató que “vio que un hombre joven que tenía una gorra de lana gris que cruzaba el bulevar en dirección a la camioneta con un barbijo negro y que en segundos se subió, aceleró y salió toda velocidad en dirección al cementerio, pero que no reparo en nada porque nunca se imagino que la iba a robar”.

En el mismo sentido, la farmacéutica del lugar Carolina Humansky escribió en su red social de Facebook que estaba atendiendo a un cliente y cuando miro al frente vio que le estaban robando la camioneta al señor y llamó inmediatamente a la policía para que diera el alerta de búsqueda y que una vez que llegó el patrullero al lugar tenía una cubierta pinchada, lo que hizo que manifestara su enojo. También remarcó que se enteró en esa misma mañana se habían producido 3 robos más de vehículos en la ciudad. Por lo que se pudo averiguar la zona no cuenta con cámaras de seguridad, si bien hay una en la entrada de la farmacia, la misma solo enfoca el ingreso y no para la calle.