Trascendieron casos positivos de Covid-19 en La Serenísima

En los últimos días, circuló la información de que habría tres empleados contagiados en la fábrica local. A raíz de dicha situación, ya se habrían realizado desinfecciones correspondientes, pero también se dijo que no habría “contactos estrechos” que motivaran aislamiento de otros compañeros.

De acuerdo a lo que circuló, los trabajadores infectados serían oriundos de Moreno y de Pilar y trabajarían, uno en el sector de Crema Tetra Top y otro en Envasado de Leche Ultra. Ambos se encontrarían en buen estado de salud, bajo supervisión médica. Hay un tercer caso, pero no hubo detalles de ese al momento.

Ya se habrían realizado desinfecciones en los dos sectores de la planta aunque rumores indicaron que no se tomó la decisión de imponer aislamiento a otros compañeros de los contagiados, dado que no existiría “contacto estrecho”, cuestión que no dejó tranquilos a varios de los empleados, ya que hay áreas comunes como el comedor, donde no tienen la certeza de que sea imposible el contagio.

Foto: Archivo