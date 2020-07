Atlas suma su primera baja durante la pandemia

Se trata del volante Mauricio Ruiz, quien finalizó su préstamo y retornó a su club de origen, San Martín de Burzaco.

El Club Atlético Atlas venía puntero e invicto en el Torneo Clausura de la Primera D. El funcionamiento del equipo era óptimo y todo apuntaba a que éste iba a ser el año, sin embargo, el envión debió frenarse con la llegada de la pandemia por coronavirus que suspendió toda actividad oficial por tiempo indefinido.

De esta forma, al pasar el mes de junio, muchas instituciones perdieron jugadores por la imposibilidad de renovarles contratos. En esta ocasión, el Marrón no quedará exento y de a poco se verá obligado a desprenderse de varios nombres propios, de hecho, días atrás se confirmó el primer futbolista que no seguirá en la institución a partir de la próxima temporada, que aún no tiene fecha de inicio estipulada.

El jugador en cuestión es Mauricio Ruiz, quien estaba a préstamo en Atlas. El jugador de 23 años finalizó su cesión y regresó a San Martín de Burzaco, club dueño de su pase.

Desde su arribo al Marrón de Malvinas, Ruiz pudo asentarse a la idea de Néstor Retamar y fue titular indiscutido a lo largo de la temporada: en total, sumó 18 participaciones (16 en el once inicial) de las 19 que tuvo el Guerrero tanto en el Apertura 2019 como en el Clausura 2020.

Como se señaló anteriormente, la de Ruiz no será la única baja que tendrá el club rodriguense en este mercado de pases particular, ya que hay otros futbolistas que correrán con la misma suerte, pero no por expiración de sus vínculos, sino porque no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico.