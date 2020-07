Robaron frente a un comercio y los detuvieron a pocas cuadras

Fue en una casa de comidas, que se encuentra ubicada a unas pocas cuadras del centro de la ciudad. Los delincuentes iban armados y en un auto. El paso de un móvil policial por la zona impidió su fuga aunque hay un gran malestar en el barrio por los recientes episodios de inseguridad.

El hecho ocurrió el pasado lunes 13 de julio a las 22:00 horas, en una casa de comidas, ubicada en San Lorenzo entre Las Heras y Arenales del barrio Virgen del Carmen. La dueña del negocio, Virginia, se encontraba atendiendo a unas clientas que habían encargado una pizza cuando dos delincuentes (un hombre y una mujer) bajaron de un vehículo marca Gol Power de color rojo y amenazaron a las jóvenes que estaban en la puerta del local.

“Estaba atendiendo unas chicas que vinieron a buscar una pizza y cuando me doy vuelta para entregárselas, para un Gol rojo y escucho que les dicen: ´dame todo, dame todo, dame el tubo´. Entonces me asomo por la ventana y veo que la chica estaba contra el auto y el ladrón la agarraba del cuello, pero no alcance a ver si era un arma de fuego porque estaba atendiendo a la otra chica”, contó la comerciante.

Seguidamente Virgina, asustada, atinó a sacar a su hija menor de 10 años por la parte trasera del local y le dije que estaban robando, pidiéndole que se esconda en el baño junto con la empleada. “No pude meter la chica adentro porque mi prioridad era la nena. Entonces la mujer que estaba con los delincuentes se vino para el lado de la puerta, y empujó la puerta y la cerró para que no puedan entrar”.

Como los ladrones no pudieron entrar al negocio se llevaron las pertenencias de las chicas que estaban por comprar, los celulares y la billetera y luego se fueron. Una vez que los ladrones se marcharon la dueña del lugar salió a la calle y fue justo cuando vio a tres cuadras que se acercaba un patrullero y le contó lo sucedidó, que hizo que inmediatamente salieran a su búsqueda y lograran dar con el vehículo en la calle Arenales y Córdoba.

“Por suerte los agarraron porque dio la casualidad que pasaba un patrullero, pero acá ya estamos cansados de la inseguridad, estoy cansada de hablar con las autoridades municipales pidiendo seguridad, ya que me forcejearon la reja hace menos de un mes porque me quisieron abrir. O sea, estamos viviendo una situación que nunca nos pasó. Es algo terrible”, aseguró la dueña de la casa de comidas.

El episodio termino con los delincuentes aprehendidos pero se dijo que sólo uno quedaría detenido (el que portaba el arma), aunque no se pudo constatar oficialmente esta información. Adentro del auto se encontraron las billeteras, los celulares, cuchillos, estéreos y otras pertenencias que habían robado. La comerciante asegura que los delincuentes son vecinos de la zona porque los reconoció y que entre ellos se encontraba “un empleado municipal que fue el que liberaron”. También comentó que los mismos delincuentes habrían protagonizado otro episodio delictivo el día anterior y los vecinos dijeron que también habrían sido liberados. Se consultó a las autoridades por esta información pero aún no se obtuvo respuesta.

Por último, la mujer, junto con otros vecinos de la zona, se autoconvocaron para cortar la calle a manera de protesta para el día miércoles 15 de julio a las 19:00 horas. A este hecho se suma el robo de otro vehículo marca Chevrolet Ónix LTZ, patente PPY 150, color rojo, este martes 14 de julio a las 18:50 en la puerta de una casa, ubicada sobre la calle Casuarinas esquina Paraíso del barrio Escasany. Al final de esta edición se supo que el rodado finalmente apareció.