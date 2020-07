Cuestiones que no admiten “grieta”: el servicio de Edenor, repudiado por el oficialismo y la oposición local

En los últimos días, la concejala del Frente de Todos, Emilse Portela, envió una carta documento a la empresa prestataria por los innumerables cortes de energía y aumentos de boletas. En tanto, desde el bloque Juntos por el Cambio, presidido por Francisco Pin, presentaron un proyecto de resolución instando a la compañía a que mejores su servicio.

En sus redes sociales, Portela expresó: “La conducta de Edenor a la hora de solucionar la problemática del suministro eléctrico no contribuye a colaborar para que los y las ciudadanas de General Rodríguez puedan atravesar el aislamiento obligatorio dignamente”.

Además, la concejala fue entrevistada en la radio Municipal, donde dijo: “le presentamos una carta documento a Edenor, pero que tiene que ver con un trabajo y una preocupación que tenemos como bloque”.

Agregó: “Desde el comienzo de la pandemia estábamos preocupados porque las boletas vinieron con aumentos que nadie explica cuáles son los estimativos y fueron indiscriminados, tan indiscriminados como los cortes en el servicio”.

Ella dentro del bloque de Frente de Todos era quien venía trabajando en el tema, juntando las boletas de los vecinos, en conjunto con la Dirección de Defensa del Consumidor: “es enorme el trabajo que está haciendo la Dirección y cuando le llevamos nuestras preocupaciones nos dice que casi el 80% de su trabajo está dedicado a esto, cuando en realidad tiene que abarcar todos los reclamos en muchos temas de los vecinos de General Rodríguez. Nos dice que lo de Edenor es un caos y que no llegan a dar respuesta a todos los reclamos correspondientes. No es que desde el Municipio no hay interés sino todo lo contrario, porque la oficina está trabajando muchísimo”.

Por otro lado, manifestó: “Nosotros como Bloque de Concejales vimos esa preocupación y agotamos todas las instancias y le decimos a todos los vecinos que hagan sus reclamos correspondientes por las vías administrativas como corresponde, ante la no respuesta y el egoísmo total de la empresa Edenor presentamos esta carta documento”.

Sostuvo que “en la próxima sesión se tratará el tema, y que el HCD siempre se ocupó de estos problemas como cuando Carlos Paz, como presidente del cuerpo en años anteriores también intimó a la empresa energética”.

Se refirió a la necesidad de los aparatos eléctricos para calefaccionar los hogares y para poder utilizar el agua que se saca a través de bombas centrífugas, además de que el servicio también es vital para que los menores puedan cumplir con su educación por las plataformas virtuales.

Cerró diciendo: “Seguimos esperando que las empresas que siguen ganando en el marco de la pandemia jueguen a favor del pueblo”.

Desde la oposición, por su parte, hubo un proyecto de resolución iniciado por el bloque Juntos por el Cambio, que preside el radical Francisco Pin. El documento legislativo exige que la empresa indemnice a los afectados por los cortes prolongados.

A su vez, el edil criticó al Gobierno municipal al pedirle que hagan las gestiones para evitar estos cortes. “Parece que se fueron de vacaciones” , manifestó en sus redes sociales.

El concejal también pasó por la Radio Municipal y expresó: “Tenemos reiterados pedidos de los vecinos en privado como es de público conocimiento también lo que está pasando con Edenor, porque muchos de nosotros hemos sido afectados también porque han sido muy masivos. Hay mucha gente que depende de la energía eléctrica en forma completa para calefaccionar sus hogares, con lo que la reiteración y prolongación de los cortes es un tema muy preocupante y a raíz de estos reclamos, decidimos preparar un simple proyecto de resolución pidiendo al Ejecutivo Municipal las gestiones necesarias. Hay herramientas legales desde Defensa del Consumidor o los entes reguladores para exigir la correcta prestación del servicio y la correcta indemnización a los afectados porque estos cortes a veces generan roturas de los aparatos eléctricos o perdidas de mercaderías que son situaciones que están previstas en las normas vigentes. Entendemos que hay que gestionar y el Ejecutivo debe ponerse a la cabeza de las gestiones para resolverlo”.

Pin, además, añadió: “Pedimos eso y que esa resolución se le comunique a Edenor para que sepa que el Concejo Deliberante de General Rodríguez que es el órgano representante de la voluntad popular repudia este accionar que además no es programado ni se le avisa a los vecinos y que además estamos escuchando a los vecinos que nos dicen que están cansados de reclamar y que nunca los atiende nadie y estamos haciendo lo que tenemos que hacer como representantes a estos vecinos y a los miles y miles de vecinos que sufren los cortes”.

Por último, recordó a Pablo Piccardo, director de Defensa del Consumidor en la gestión de Darío Kubar: “tenía un rol muy activo en defensa de los vecinos, poniendo el cuerpo y estando presente. Inclusive ante reclamos hemos sufrido cortes de ruta ante los reiterados cortes de servicio y lo recuerdo a Pablo Piccardo presente en los cortes para hablar con los vecinos”.

