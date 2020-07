Joven madre de 5 chicos, grave con Covid-19 en el Hospital Vicente López

Está en Terapia Intensiva, con respirador. Hace poco más de un año fue internada por lupus y desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio debió interrumpir el tratamiento que realizaba en Once. Se contagió la semana pasada y el Coronavirus la desmejoró muy rápido. Necesita plasma de un paciente recuperado de forma urgente.

Florencia Bernal es vecina de la zona de Malvinas. Tiene 26 años, es madre de cinco hijos y hasta el domingo estaba en medio de un tratamiento de corticoides por lupus en articulaciones.

Pero ahora, está luchando por su vida ya que en las últimas horas se confirmó que tiene COVID-19 y está internada en Terapia Intensiva del Hospital Vicente López y Planes en “estado crítico”, según le indicó a La Posta José Nanthaveth (28), que es empleado de la firma Carrefour y su pareja desde hace 12 años.

“Hoy-martes- me dieron el resultado. Me dijeron que tiene coronavirus y está en coma”, dijo el marido de la paciente, quien relató: “El lunes de la semana pasada presenté fiebre yo, pero fue un día y no le dimos importancia porque pensamos que era una gripe normal. Después el viernes ella tuvo mucha fiebre y el sábado llamamos al SAME avisando que teníamos síntomas de COVID”.

“Tosía con sangre y tenia mucha fiebre. Encima ella tiene lupus hace un año y pico. Había estado internada pero no en estado grave y había salido bien. Pero ahora está complicada. La internaron el domingo a la mañana”, señaló. Y añadió que debido a la pandemia no pudo seguir el tratamiento en la clínica donde se atiende habitualmente (en Once, Capital Federal) por el lupus.

Sin embargo, según explicó José, tuvieron que esperar casi un día a que llegue un móvil del sistema de emergencias. “Llamé al SAME el sábado a la mañana y me dijeron que iban a estar viniendo, no vinieron; después llamé de vuelta y me dijeron que iban a venir y tampoco vinieron. Llamé a la noche y me dijeron que iban a estar en media hora, pero tampoco vinieron. Y después a las cinco y media de la mañana volví a llamar y vinieron tipo seis”, contó indignado, mientras a su mujer “le costaba respirar por sí sola”.

Ese mismo domingo, él se vio imposibilitado de acudir al establecimiento sanitario porque no tenía manera de dejar a sus 5 hijos -de entre 9 y 4 años- a cargo de algún familiar o allegado, ya que con el caso confirmado de su mujer, cualquier persona que ingrese a la vivienda correría un alto riesgo de contagio. De hecho, en el mismo terreno viven los padres de José, pero ellos son factores riesgosos y deben mantener el distanciamiento.

Horas después, pudo comunicarse con Florencia mediante mensajes de texto a través del celular de una conocida que estaba en la cama de al lado. Ella le pidió que le envíe ropa a través de su madre. Finalmente, el lunes pudo comunicarse telefónicamente con el Hospital, desde donde le comunicaron que su pareja había desmejorado y tuvo que ser derivada a Terapia Intensiva, por lo cual actualmente se encuentra en “estado crítico”. “Ella está intubada e inconsciente”, según le informaron.

En cuanto al estado de salud de él, afirmó: “Yo estoy bien. No tengo síntomas”. Los que quieran contactarse para ayudar a este padre de familia en algo, pueden contactarlo al 11-62503649.

En horas de la mañana de este miércoles, la familia iba a hablar con el médico que está atendiendo a Florencia, que le dijo que necesitaba de su firma para la autorización de donación de plasma, algo que la paciente está requiriendo en este duro momento de internación que está atravesando.

Aquellas personas que habiten en la provincia de Buenos Aires, se curaron de COVID -19 y quieren donar, pueden comunicarse previamente al 0800-222-0101.