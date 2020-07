Cruce entre Oficialismo y Oposición por las tosqueras y cavas ilegales

Concejales del bloque Juntos por el Cambio realizaron una denuncia penal por presuntos negocios con la extracción y venta de tierra en distintos predios durante la actual gestión. Desde el Ejecutivo municipal, respondió el director de Políticas Ambientales, Leandro Souki, que acusó al Gobierno anterior de dicha actividad ilícita.

El concejal Francisco Pin (Juntos por el Cambio).

La polémica inició cuando el concejal Francisco Pin (Juntos por el Cambio), se refirió al tema en una entrevista brindada a Radio Municipal. Allí dijo: “Por declaraciones que hizo el responsable del área de Medio Ambiente municipal, Leandro Souki, al que no conozco, sobre ’emprendimientos turísticos’ como ‘La Bagatela’, salí a hacer declaraciones porque en febrero hice una denuncia penal en Fiscalía por el Ecopunto porque había máquinas municipales allí que el Jefe de Gabinete manifestó que estaban allí, con máquinas que yo vi personalmente, no se si eran municipales o no, en esta gestión, con camiones de tierra saliendo de allí, en esta gestión, fotografiados y con eso denunciados penalmente en esta gestión.

El responsable del área dijo que él no sabía nada y que no había tenido ninguna notificación. Le salí a aclarar que si quiere puede informarse y si no quiere hacer nada puede quedarse sentado”.

Asimismo, contó que la semana pasada “hicimos otra denuncia en uno de esos ’emprendimientos turísticos’ porque los niveles de extracción de tierra y tosca en esos lugares son preocupantes, son verdaderas cavas y yacimientos mineros. El responsable del área dijo que tenían habilitaciones provinciales, pero decimos nosotros que esas habilitaciones primero requieren un aval municipal, por lo que habría que ver quién y cuándo dio ese aval y que el responsable se haga cargo de esa situación. Segundo que la habilitación es por emprendimiento y no general, no puedo hacer pozos donde quiero, sino que en cada lugar que voy a hacer una cantera tengo que presentar una viabilidad, luego el tratamiento de pasivos y el aval de la Municipalidad. La verdad es que todos estos emprendimientos turísticos son pozos, no hay obras ni mejoras y la tosca extractada ni siquiera están en calles internas o con pocas excepciones a los volúmenes que se están extrayendo. Hicimos la denuncia por delitos ambientales”.

Por último, cerró: “El oficialismo sabe bien de esto, porque en la gestión anterior, hasta trajeron a Greenpeace para hacer la denuncia por el Ecopunto pese a que ahora Leandro Souki dijo que el proyecto estaba bueno pero que no lo habían sabido aplicar. No entiendo cómo trajeron antes a Greenpeace y ahora el proyecto dicen que es bueno. ¿Pero cuál fue el proyecto de Ecopunto si nunca hubo ningún proyecto en el llamado Ecopunto en la gestión Kubar? Sólo fue una excusa para sacar tierra. Pero que el proyecto era bueno lo dijo Souki, de hecho nunca vino ningún proyecto al HCD vinculado al Ecopunto, yo era concejal. En esa gestión Marcelo Basilotta dijo que no tenía que pasar por el HCD. Yo no dije que era bueno, sino que lo dijo el funcionario, porque nunca lo vimos nosotros. Si fui en ese momento al lugar invitado por Basilotta a que nos mostraran lo que iba a ser el depósito de ramas y nos mostraron que el pozo no llegaba a ninguna napa de agua. Si era bueno o no, no lo se, porque nunca vi ningún proyecto, lo que nos contó Basilotta nos pareció una solución posible al tema de las ramas que es un problema muy recurrente. Pero la bondad del proyecto o no la definió el funcionario de Mauro García, no yo”.

Días después, el edil publicó e redes sociales que “ya averigüamos en Minería de la Provincia y el Municipio no puede ser ajeno a este descontrol. Estamos trabajando un proyecto de ordenanza para que se termine de una vez por todas con este negocio turbio”.

El funcionario Souki, también en los micrófonos de Radio Municipal, respondió a Pin: “Dijo cosas que son erróneas y quiero aclarar algo, en la gestión anterior no hubo ningún proyecto de Ecopunto, no hubo nada oficialmente presentado. Lo que pasó es que se encontró gente sacando tierra, cuando el Frente con Mauro hacen la denuncia pertinente intentaron presentar un proyecto para el chipeado y la disposición de ramas. La verdad es que nunca hubo un proyecto oficial del Ecopunto y sólo fue algo para tapar el tema del daño que se estaba haciendo ambientalmente.

Esa es la diferencia, la de hacer un buen proyecto a desarrollar y lo que se hizo anteriormente. Nosotros apoyamos un buen proyecto para un Ecopunto en serio, a largo plazo y que contenga todas las necesidades“.

Leandro Souki, director de Políticas Ambientales municipal.

Además, manifestó: “Otro tema es que cuando comenzamos la gestión encontramos cavas y pozos en un montón de lugares como San Carlos, Mi Rincón, que se clausuraron en nuestra gestión. Lo mismo que en el mismo lugar llamado el Ecopunto, porque los daños ambientales no empezaron en esta gestión, sino en la anterior y nosotros hicimos las cosas bien, clausuramos y luego trasladamos el tema a la Justicia. Es más, la gestión anterior en algún momento la Dirección de Política Ambiental presentaba la denuncia para hacer la clausura pertinente. Nosotros ratificamos esas clausuras. Repito Política Ambiental en la gestión anterior trasladaba las denuncias a la Secretaría de Legal y Técnica para iniciar una causa penal y nunca prosperaba. Le daban traslado a la Justicia de Faltas y una vez que actuaba ésta y el Ejecutivo puede iniciar una causa penal si el daño continuaba, nunca salía de la Privada o de Intendencia la denuncia”.

Sobre los llamados proyectos turísticos refirió: “Hay una diferencia, una cosa es algo como el Ecopunto que no había nada de proyecto y sólo fue daños ambientales, y algunos casos parecidos, más allá de los que clausuramos nosotros también, y por otro lado hay cavas que tienen un proyecto a desarrollar. Allí dicen que van a excavar, pero van a desarrollar un proyecto turístico o un desarrollo inmobiliario. Hay otros que esta gestión clausuró y que no están trabajando y que no tienen intención de prosperar con ningún proyecto y no habían presentado nada, se iban y dejaban el pasivo ambiental. Si el concejal quiere trabajar, que vaya al Juzgado de Faltas para ver si nosotros no clausuramos los lugares que él dice, encima cavas que no se iniciaron ahora, sino que ya venían de la gestión anterior”.

Por último, aclaró: “Hay dos proyectos turísticos presentados en este momento, y está el inmobiliario que es el de “Tres pinos”. Estos tienen permisos de Minería de la Provincia, y son proyectos viejos. Está la Bagatela, que viene hace años, y la diferencia es que ésta tiene un permiso de la provincia de Buenos Aires previo a la sanción de la ordenanza por el Municipio. No se puede ir hacia atrás en la legislación, se legisla hacia adelante”.