Quedó desempleado por la pandemia y con los $10.000 del IFE lanzó un microemprendimiento

Esta es la historia de un vecino de Parque Granaderos que soñaba con abrir una microempresa de Durlock y placas antihumedad, pero que ante la coyuntura actual tuvo que girar el timón e inclinarse hacia la gastronomía.

Martín Águila es vecino de Parque Granaderos y padre de tres hijas. A causa de la pandemia por coronavirus, quedó desempleado debido al cierre del restaurante donde trabajaba como cocinero y mozo.

Pensó en retornar a su oficio natural de instalador de Durlock y placas antihumedad, sin embargo, la prolongación del aislamiento social, preventivo y obligatorio lo obligó a volver a enfocarse en el rubro gastronómico, precisamente a la elaboración de pastas caseras.

Para ello, en primer lugar, se trasladó a la vivienda de su hermano (se la prestó ya que se fue a vivir a Paraguay, aunque cuando pueda volver la pondría en venta) ubicada en la zona de Malvinas, ya que “en mi casilla de Parque Granaderos tengo piso de tierra”, contó Martín a La Posta Noticias.

Y luego, a partir del segundo cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -el primero no pudo recibirlo porque Cuenta DNI no le leía el código de barras de su documento- otorgado por el Gobierno nacional, el vecino adquirió tan solo una máquina de pastas, 4 kilos de harina, queso, jamón, un maple de huevos y apenas 20 cajas; “sal y aceite ya tenía en mi casa”, indicó. “La idea surgió porque sabía que era algo barato y me podía llegar a alcanzar para poder vender algo para mantener a mi familia”, añadió.

“Con el conocimiento que adquirí en el restaurante donde trabajaba, me dije ‘voy a empezar con lo que sé, una de las cosas que puedo llegar a hacer'”, y así comenzó la casa de pastas caseras “Las Nenas” el último 20 de julio.

“Nunca soñé con un microemprendimiento de pastas caseras”, admitió Martín. “Lo que soñaba y anhelaba era tener una miniempresa de Durlock, pero a través de todo esto me tuve que reinventar y poner todo esto que tengo ahora”, continuó.

El emprendimiento le cambió la vida a Martín y a su familia, quien rápidamente se volvió conocido a nivel local, nacional y mundial. En la última semana, recibió la visita del Intendente Mauro García y el secretario privado Javier Tarragona, quienes difundieron la casa de pastas en las redes sociales de la Municipalidad.

Esto generó una repercusión tan grande, que a las pocas horas se acercaron los noticieros de El Trece y C5N para entrevistarlo. “Fue muy linda la repercusión que recibimos y muy bienvenida en mi familia. Nunca pensamos llegar a tanto con un emprendimiento nuestro, que se difunda tanto y los mensajes de gente de todo el país y todo el mundo”, señaló, y remarcó la importancia de sus hijas en el proyecto: “Por ellas, ‘las nenas’, estamos haciendo esto. Mis hijas no podían creerlo cuando vieron a su papá en la tele, y era como un sueño imposible”.





“Estaba haciendo 3 o 4 cajas por día, pero luego del video de la Municipalidad empecé a vender entre 10 y 12 cajas, y actualmente voy llevando unas 15 o 20 por día”, resaltó Martín, quien también se animó a vislumbrar algunas de las especialidades de la casa: “Lo que más está saliendo son los fideos y los sorrentinos. También trabajamos raviolones y este sábado (25 de julio) implementamos capeletinis

“La devolución de la gente es muy buena; ‘bien rellenos los sorrentinos y los raviolones’, ‘los fideos son riquísimos’… Le gusta mucho a la gente”, afirmó. “La idea es seguir así, con buena mercadería, para seguir vendiendo como corresponde y seguir avanzando en este proyecto que implementamos con mi familia”, con quien tiene un objetivo claro: “Hoy nos pusimos en mente en tener un local propio”.