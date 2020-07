Salvaje ataque en pleno centro: lo golpearon y apuñalaron para robarle

A Cristian (54) lo interceptaron delincuentes en la esquina de Belgrano y Av. 25 de Mayo en la madrugada de hoy, sábado 25 de julio, cerca de la 1.30 horas. Recibió dos puñaladas y hasta perdió el conocimiento. Afortunadamente, está fuera de peligro y se recupera en su casa.

Una de las heridas de arma blanca que sufrió la víctima, cerca de la axila. Afortunadamente no tocó el pulmón.

El vecino, conocido por muchos en Rodríguez como “El Holandés”, es electricista y volvía de realizar un trabajo en un domicilio. Volvía con su moto Zanella Madass 125 cc. (419-KOL) por la calle Belgrano y al cruzar Av. 25 de Mayo, en la zona sur del casco céntrico, fue interceptado por delincuentes.

En diálogo con La Posta, Cristian contó que no recuerda con precisión algunos momentos del hecho por golpes que sufrió en su cabeza que le hicieron perder el conocimiento. “No me acuerdo cuantos delincuentes eran, creo que mínimo eran dos. Tampoco tengo memoria de cómo me sorprendieron, si me encerraron o me chocaron. Sí sé que me peleé con uno de ellos y sentí los puntazos por la espalda. Al parecer, mientras enfrentaba a uno, otro me atacó por detrás”, dijo.

Así quedó la remera de la víctima tras la puñalada.

Y agregó: “Una herida fue en el glúteo y la otra diez centímetros debajo del hombro derecho. Luego de eso caí al piso. Revisaron el bolso en el que llevaba herramientas y se llevaron la moto y el casco. Yo perdí el conocimiento un rato y al despertar llamé a un amigo, que me asistió y llamó a la Policía y la ambulancia. Me llevaron al Hospital a eso de las 2 de la mañana, y me desinfectaron y suturaron. Por suerte el puntazo en la espalda no tocó el pulmón. El del glúteo fue más profundo. Me salvó que llevaba mucha ropa, abrigos, porque hacía frío y eso protegió más mi cuerpo”.

La moto robada.

Alrededor de las 15 horas, el vecino volvió a su casa donde se encuentra en reposo. Dijo que se comunicaron con él autoridades municipales y que la Policía le tomó la denuncia en su domicilio. “Se van a pedir las grabaciones de cámaras de seguridad, de la calle o de casas de vecinos”, comentó. Cualquier registro servirá para identificar a los agresores y determinar cuántos eran y en qué se desplazaban, datos que Cristian, aún aturdido, no recuerda.

Este episodio, que pudo terminar en tragedia, y otros hechos delictivos recientes motorizaron la convocatoria a una marcha por seguridad que fue impulsada en los últimos días por redes sociales y que, según circuló, se realizaría este domingo 26 a las 15 horas en la Plaza Central.