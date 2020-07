En la carta, ATE hace referencia al reclamo de incremento de cupos del SAE (es decir, familias asignadas a los bolsones) y más medidas de seguridad sanitaria a los docentes y auxiliares que reparten la mercadería en las escuelas en medio de la pandemia.

Por último, también hizo hincapié en las mencionadas suspensiones repentinas de la entrega cuando las familias ya estaban haciendo la fila para llevarse el bolsón correspindiente, la calidad de los alimentos entregados y la falta de bolsas y otros elementos para hacer las entregas, situaciones en las que los docentes y auxiliares quedan expuestos ante la comunidad educativa que exige respuestas.

“Municipalidad Gral. Rodríguez

Jefa del Servicio Alimentario Escolar

Sra. Jorgelina Zapatero

Nos dirigimos a Ud., la Asociación Trabajadores del Estado, conjuntamente la Comisión Administrativa con la Junta Interna de Educación, solicitándole su intervención como responsable del Servicio Alimentario Educativo, dadas las diferentes irregularidades que se han presentado en las últimas entregas de bolsones a las familias del distrito pertenecientes a las comunidades educativas.

En primer lugar, entender que de acuerdo a las circunstancias que vivimos por la emergencia sanitaria, docentes y auxiliares llevan adelante una labor para garantizar y satisfacer necesidades de las comunidades, siendo las medidas de seguridad que se ofrecen, escasas.

Como así también cada vez son más familias las que carecen de recursos y acuden a la escuela solicitando la ayuda pertinente, elevando todo a las autoridades responsables, sin obtener respuesta alguna al respecto.

Es necesario entender que estos tiempos donde la necesidad prima y muchas veces es en el espacio escolar donde se esperan las respuestas, es que exigimos, compromiso con los agentes de la Educación, son sus normas de seguridad sanitaria, y así también respuestas ante el incremento de cupos solicitados para la entrega de bolsones, teniendo en cuenta que son ellos quienes deben enfrentarse ante el pedido y la necesidad de las familias quienes reaccionan ante una negativa como respuesta.

En segundo lugar, haremos referencias al modo operativo de las entregas de la mercadería y la falta de coordinación de cronogramas que permitan la organización institucional Escuelas-Familias, respeto en los horarios, no se puede suspender la entrega en un margen corto de tiempo cuando todo el plantel está organizado para la tarea y mucho menos las familias citadas, siendo todas las partes perjudicadas, en tiempos y formas.

Como así también la calidad de la mercadería entregada, paquetes deteriorados y en algunos casos rotos, y ante el reclamo nunca se reponen, lo que ocasiona un faltante en la cantidad de productos que se entregan.

Faltantes de bolsas para la preparación de los bolsones, debiendo docentes y directivos quienes de sus bolsillos lo compran para poder cumplir con la tarea, todo esto expone al personal en situaciones de incertidumbre y hasta de violencia verbal por parte de la comunidad educativa.

Es por esto que es necesario la ampliación de cupos, que no se exponga desde organismos municipales en sus respuestas: “que la escuela como institución es responsable en la entrega de los bolsones “, cuando no es para la totalidad de la matrícula, debiendo utilizar un criterio muy álgido para decidir de acuerdo a lo otorgado a qué familias le corresponde o no.

Es por todo lo expuesto que exigimos la pronta revisión de los temas tratados y una respuesta que pueda satisfacer la tarea garantizando el bienestar de toda la comunidad educativa, que entendemos es necesaria en el marco de la emergencia sanitaria, pero que se debe brindar en un marco de organización, seguridad y respeto por los actores institucionales.

Sin más qué tratar nos despedimos y quedamos en espera de una pronta respuesta.

Saludamos atte.