Suspenderán el servicio del Tren Sarmiento tras detectar varios casos de COVID-19

Los casos registrados son dentro del personal de trabajo de la Línea. La medida comenzará a regir a partir de las 21:00 horas de hoy. Según indicó el delegado ferroviario Cristian Duarte a La Posta Noticias, es muy probable que tampoco funcione durante todo el domingo.

A partir de las 21:00 horas de este sábado 1º de agosto, la Línea Sarmiento suspende el servicio en su totalidad debido a que dieron positivo de coronavirus trabajadores del sector de control de trenes (según trascendió, un 50% del área), cuya función es la autorización de vías a cada tren que circula en ellas.

La Posta Noticias dialogó al respecto con Cristian Duarte, delegado de la Unión Ferroviaria, quien confirmó: “Se corta hoy a las 21:00 y es muy probable que mañana (domingo 2) tampoco haya trenes. Están viendo cómo resolverlo para volver a operar el lunes”.

“Como se viene suscitando que hay casos positivos de guardas y conductores, con el sector de control de trenes también afectado no se puede operar”, explicó.

Asimismo, el ferroviario señaló que podría haber una excepción en cuanto a la circulación de trenes: “La particularidad es que te podés encontrar con un tren a las 22:00 o 23:00 horas, pero que salió antes de su base, por ejemplo, de Moreno, entonces después vuelven. Pero lo más probable es que los corten en Luján o directamente no los saquen”.

Por otra parte, contó que esta problemática viene ocurriendo en todas líneas, pero particularmente en la Sarmiento, “de los 3700 empleados está trabajando la mitad desde que empezó la cuarentena porque son mayores de 60 o están en grupos de riesgo o porque son padres de chicos en edad escolar, más todos los que fueron dando positivos o fueron aislados por sospecha”, precisó quien fuera candidato a intendente de nuestro distrito en las últimas elecciones.

También apuntó contra las medidas adoptadas por el gobierno respecto del aislamiento social, preventivo y obligatorio: “Ahora, con esto de control de trenes no se puede operar el servicio… Estas son las contradicciones de la cuarentena si no se toma una política real y la gente está en la calle”. Y añadió: “Después salen a decir que son los que no entienden… En realidad la gente está yendo a laburar y se contagia. La mayoría de los positivos son trabajadores que vienen trabajando mal (apretados) y que por eso no baja la estadística”.

Por último, Duarte, remató: “El gobierno no quiere apuntar a ese tema para no detener el aparato económico pero que el transporte de trabajadores es un tema primordial mal atendido”.