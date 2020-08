Video: abrió centímetros la puerta de su local y la empujó para entrar a robarle

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes 3 de agosto en un local de productores de seguros de la calle Carlos Pellegrini al 1000.

Marina, dueña del negocio, relató a La Posta que “primero pasó un chico a las 13.55. Muy parecido al que me robó, con la misma contextura, mochila y pantalón. Preguntó el numero de telefono de la oficina. Como tenemos portero y desde adentro abrimos, fui hasta la puerta, le pregunté que quería, le di una tarjetita y se fue. No me dio confianza para abrirle”.

Luego, a las 14.30 horas, se produjo el robo. Lo protagonizó un joven de campera blanca que, según Marina, sería el mismo que se había acercado minutos antes. “Es una oficina de seguros, conozco a mis clientes pero si es un cliente nuevo no puedo identifiarlo. No quise abrirle, me arrimé a la puerta y apenas la abrí, pero me empujó y terminó ingresando. Me amenazó con un arma que supuestamente llevaba en su mochila. Me hizo ir al fondo de mi oficina, me pidió plata y le di lo poco que tenía. Se robó el celular de trabajo que tenía arriba del mostrador. Me dijo que me quede adentro y que no lo siga, para luego irse”.

Marina contó que llamó al 911 y luego “se acercó enseguida el COM, vino Ana Mottino (secretaria de Seguridad municipal) y luego me acerqué a hacer la denuncia. El robo pareció ser al voleo”.

Finalmente, explicó que se ve obligada a reforzar las medidas de seguridad. “No es la manera en que me gusta atender a mis clientes pero voy a tener que poner una reja y atender desde adentro y no dejar pasar a nadie. Dadas las circunstancias de lo que pasó, vamos a tener que manejarnos de esta manera”, lamentó.