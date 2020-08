La concejal Lorena Cantos dio positivo de coronavirus

Su contagio se confirmó el sábado 1 de agosto y ya está aislada en su domicilio. “Por suerte mis síntomas son leves”, dijo la edil del bloque del Frente Todos, que a mediados de julio ya había tenido el caso positivo de Reinaldo “Cartu” Torres.

La concejal oficialista dijo en Radio Municipal que “el pasado miércoles perdí el olfato. No tenía un cuadro gripal ni nada. Me llamó la atención. Me aislé rápidamente. El jueves me hisoparon y el sábado tuve la triste noticia del positivo”.

Y agregó que la enfermedad “asusta y mucho y con razón. Por suerte mis síntomas son leves. Me duele un poco la cabeza, ando con cansancio, pero principalmente perdí el olfato. Lo estoy llevando”.

Además, explicó: “Mi grupo de trabajo se aisló preventivamente por esto de ser responsables. Es uno de los requisitos que el contacto estrecho se aísle y además por la responsabilidad social que significa haber estado en contacto con alguien que dio positivo. Es una enfermedad contagiosa y peligrosa. Hay grupos de riesgo que la pueden pasar mal entonces sentirme con el privilegio de poder llevarla bien y aislada en mi casa, es para dejar tranquilidad a mi familia y mis afectos. Pero hay que cuidarse mucho y ser solidarios, cuidarnos no sólo por nosotros mismos sino por los adultos mayores o personas que tienen una enfermedad de base. Hasta que aparezca la vacuna lo único seguro y efectivo es poder hacer el aislamiento necesario”.

Sobre como seguirá su trabajo legislativo, indicó: “Hay muchas cosas que hacemos desde casa. Los compañeros han hecho grandes gestiones para acompañar la tarea del intendente que está haciendo un trabajo admirable en esta situación excepcional. Y la mayoría fue por llamados y tareas más desde lo virtual. Desde que arrancó la pandemia, Diego Escobedo ha conseguido la donación de estufas y hay ayudado a muchas familias, pudimos resolver lo de las Pymes, la última gestión con los empresarios de la industria pesquera que donaron langostinos y media tonelada de filets. Ese tipo de gestiones no implican salir. Después está nuestra actividad militante”.

Por último, cerró con elogios al Intendente: “Tenemos que ser solidarios más allá de cualquier ideología. Nadie estaba preparado para esto. Estoy agradecida y admiro el laburo de Mauro García que ha podido llevar adelante no sólo el tema social sino las obras en la ruta, ha logrado una obra hidráulica impresionante que va a arrancar en barrios muy postergados”.