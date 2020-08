Hallaron el cuerpo del joven ahogado en el Arroyo La Choza

Según trascendió ayer a la mañana por parte de allegados y luego desde el informe oficial de los bomberos voluntarios de la ciudad, los restos de Gabriel Mateo Berardi, de 17 años, fueron finalmente hallados en el arroyo, como habían supuesto tras los testimonios de quienes lo vieron pedir ayuda y no lograr volver a salir tras haber intentado cruzar a nado el curso de agua.

En un punto ancho y profundo como ese, el peligro es muy alto y cada tanto, en especial en temporada estival, hay vecinos que pierden la vida por bañarse en puntos de ese arroyo.

El martes 4 había sido uno de varios dás anormales de alta temperatura en este agosto y pese a la cuaretena vigente, muchos son los que aprovecharon el clima para buscar una salida accesible.

Dado que fueron por un camino rural, un grupo de 7 jóvenes fueron a pescar a esa zona y ahí pasó la desgracia.

No se había podido seguir la búsqueda el martes por la falta de luz a la hora de la tarde en la que pudieron acudir los bomberos tras haber recibido indicaciones confusas que demoraron el acceso al sitio.

Según contaron los bomberos, el reinicio de la búsqueda fue el miércoles a las 7:48 hs, cuando personal de Rescate Acuático se dirigió al sitio marcado la tarde pasada y terminaron dando con el infortunado chico a las 09:49 hs.

Será materia de investigación policial resolver las circunstancias y determinar cómo terminó pasando. El cuartel de bomberos dejó una publicación repitiendo la advertencia que siempre se hace, aunque pocos atienden:

“Como es habitual aconsejamos no ingresar a los arroyos y tosqueras de la zona para refrescarse o divertirse. En los arroyos desconosemos las profundidades de los mismos, las corrientes en profundidad y también pueden formarse remolinos, dificultando el nado. La tosquera es un pozo que se forma cuando se saca tosca (piedra caliza), para la construcción de caminos y edificios. Su interior se llena de agua de lluvia y la que viene de las napas. Sus paredes son verticales y pueden derrumbarse. Es arcilloso y te tira hacia abajo. Recordamos que en ambos lugares (arroyo y tosquera) podemos encontrar distintos elementos no visibles (piedras, partes metalicas, alambres, vegetación, contaminantes, etc) que dificultan el nado y además quedar sujetos a los mismos.”

Publicado por el Cuartel de Bomberos Voluntarios