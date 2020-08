“Me salvaron la vida”: el relato de un recuperado de Covid-19 por tratamiento con plasma

Se llama Miguel Duarte, de 49 años, y estuvo internado con un grave cuadro en el Hospital Vicente López. La institución publicó, en los últimos días, un video que el paciente grabó para contar su experiencia.

Duarte, que no es vecino de General Rodríguez (sería oriundo de Merlo) arrancó agradeciendo. “Todos los profesionales del Hospital Vicente López me han salvado la vida”, dijo. Y luego contó su evolución: “Hace más o menos una semana entré con mucha dificultad respiratoria, fiebre, dolor articular. Me hicieron el hisopado y me dio positivo. No tenía entrada de aire”.

Detalló que “me recorrí varios centros de salud por mi obra social. Las clínicas que me correspondían no atendían, no tenían médico, los hospitales municipales estaban todos los colapsados y cuando llego a la Guardia con mucha dificultad respiratoria, me evalúan y deciden internarme”

Visiblemente emocionado manifestó: “Me llevaron a Terapia Intensiva, de donde agradezco inmensamente al equipo profesional médico, enfermero, técnico, personal de limpieza, a todo ese gran equipo humano que hicieron todo para ayudarme en ese momento”.

Y continuó: “A las 48 horas de estar internado en Terapia, me pasan la primera unidad de plasma, donde a la hora sentí un cambio rotundo de un 50% en mi organismo. Sentía un fuego que me quemaba los pulmones y una liberación y una buena entrada de aire, y eso me ayudó a poder respirar mejor. Más o menos a las dos horas de la transfusión se normaliza la temperatura, y empecé a tener un cambio importante en mi estado general. Luego de 48 horas más me pasan la segunda unidad de plasma, lo que creo que compensó todo mi organismo un 90%. Cambió rotundamente porque se me fue la tos, el malestar, esa dificultad que tenía para respirar”.

Por último, cerró: “Yo creo que hoy donar plasma salva vidas. A mí me ayudó y hoy puedo decir que estoy vivo gracias a los profesionales que pusieron todo y al plasma que me ayudó a poder generar mi propio anticuerpo para poder combatir a este virus silencioso y que te mata”.