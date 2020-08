“Dijeron ‘1 hora’, pero pasé 3 días esperando y tuvo que llevarme mi papá, que es del grupo de riesgo”

Alberto Baume, de 26 años, comenzó a sentirse mal el pasado 26 de julio. Tras varios llamados al SAME, relató que el 29 de julio “al Hospital Vicente López me terminó llevando mi papá, que tiene 65 años y es hipertenso”.

Tos, dificultad para respirar, dolor de espalda, congestión nasal y dolor de garganta. Todos esos síntomas padecía Alberto el 26 de julio y fueron los que motivaron su llamado al SAME para hacerse atender en el Hospital Vicente López. Sin embargo, dijo: “Me dijeron que en una hora venían y no vinieron”.

Por supuesto, el vecino aseguró que insistió pero la respuesta no fue la esperada: “Me dijeron que vaya en remis o por mis propios medios que no era una urgencia”. Así transcurrieron los días con más llamados al 107 e incluso con pedidos a funcionarios municipales, pero sin respuesta.

El 29 de julio decidió finalmente ir por sus propios medios. Dijo que ninguna agencia de remis quería ir a buscarlo porque “nadie quiere arriesgarse”. Y contó que “me tuvo que llevar mi papá que tiene 65 años y es hipertenso, asumiendo el riesgo de contagio”.

Esta incertidumbre la está pasando mucha gente estos días y el problema no es que el servicio no da abasto, sino que mucha gente que no tiene cómo ir por sus medios, por un hisopado o por alguna otra urgencia, al no atenderse, corren riesgos de empeorar y finalmente se complican los cuadros.

Por suerte, Alberto dio negativo al hisopado por Covid-19 y tras unos días internado, recibió el alta médica y ya está en su casa.

Sus palabras son distintas para el personal del nosocomio: “Agradezco a los profesionales del hospital por la atención que recibí”.