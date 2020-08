Polémica: los 8 millones usados para el Polideportivo son del fondo educativo

Lo confirmó la directora de Educación municipal, Claudia Guerra, en declaraciones radiales a FM El Vecinal. La obra había sido cuestionada por el concejal opositor, Franscisco Pin, que dijo que por el proyecto “no hay ningún motivo de festejo en este momento tan crítico”. El presidente del Concejo Deliberante, Manuel Anigstein (Frente Todos), también opinó del tema y destacó que la obra será también “una atracción turística”.

Si bien el proyecto del piso flotante se oficializó la semana pasada tras el llamado a licitación y se supo que tendrá un costo de $8.200.000, la polémica se inició esta semana cuando el concejal Francisco Pin criticó la obra en declaraciones radiales.

“Si un gobierno que tiene tres ambulancias y hace esperar dos/tres días a un vecino con caso sospechoso de Covid-19, gasta 8 millones en guatambú, me parece obsceno. A lo mejor vale eso, voy a hacer la averiguación de cuánto cuesta el metro cuadrado de piso flotante con guatambú. Si se pagó sobreprecios es gravísimo y veremos eso y como lo denunciamos si hay que denunciar”, remarcó. DIJO EL CONCEJAL RADICAL A LA RADIO MUNICIPAL

Sobre si se trataba de fondos afectados (no puede destinarse el dinero a otro tipo de obras). “Lo tendría que contestar el Ejecutivo. Estoy lleno de anécdotas de críticas de vecinos por fondos cuando los que hoy son oficialismo nos decían a nosotros que fueran a otro lado.

Un ejemplo es la peatonalización de Pedro Whelan. En las sesiones del Concejo Deliberante el intendente nos decía que estabamos gastando en cosas superfluas cuando había otras prioridades y entendemos que las había, pero nos contestaban eso”.

Y agregó: “A veces hay que tener el coraje de que si me ofrecen 8 millones para guatambú en medio de esta crisis, decirle al funcionario nacional o provincial que se lo lleve y que necesitamos otra cosa. Si no se tiene ese coraje, y hay que poner guatambú, pongan guatambú. A lo mejor no habría que haberlo publicado, pero yo veo el festejo de la colocación del piso de guatambú y veo que un vecino espera tres días una ambulancia con síntomas de Covid-19. En ese escenario entran un montón de explicaciones seguramente, y algunas puedan ser válidas, pero da feo para afuera”.

Por último, cerró: “Si son fondos afectados, la crítica cabe igual y yo diría que igualmente no es ningún motivo de festejo en este momento. No digo que no esté bueno poner piso flotante, no estoy seguro de cuánto se necesita o no. A lo mejor es un avance, un logro, pone en valor un espacio público. Pero digo que hay un problema de prioridades”.

Manuel Anigstein defendió el proyecto

El presidente del Concejo Deliberante y edil oficialista puntualizó en las ventajas que traerá la obra a la ciudad. “Va a permitir que se puedan desarrollar muchas disciplinas de forma gratuita. Y no sólo eso, va a ser una atracción para un montón de deportes. Lo que se va a hacer en General Rodríguez, sólo creo que hay dos estadios con la capacidad que va a tener el Polideportivo en la Provincia de Buenos Aires. Si hay un evento internacional de la selección de basquet va a poder venir a hacerlo al SUM del Poli”, explicó.

Y agregó que también podrá venir al distrito el futsal de clubes como Boca, River o Racing. “Eso no sólo generará ingresos a las arcas del Municipio sino atracción turística y mejoras a los comerciantes. También permitirá que se desarrollen hoteles aquí y que Rodríguez sea considerado un lugar de referencia en la zona oeste con respecto al deporte de alto rendimiento”.

Anigstein dio razones distintas a las de el área de Educación

Sobre lo que dijo Pin respecto de que era más prioritario, por ejemplo, adquirir otra ambulancia, respondió: “Venimos invirtiendo mucho dinero del Municipio, Provincia y Nación para enfrentar la pandemia. Creemos que es importante pensar en la pospandemia y desarrollar el deporte en General Rodríguez.

Como peronistas, creemos que los vecinos se merecen cosas que no están a su alcance. Son decisiones políticas. La decisión del Intendente. Por más que compremos una ambulancia más, no va a cambiar la realidad del sistema de salud.

Vamos a inaugurar el hospital para pacientes de Covid-19, que va a tener 30 camas de clínica médica, 12 camas críticas de Terapia Intensiva. Tenemos el centro de aislamiento para los vecinos. Rodríguez es uno de los distritos de la zona que mejor está encarando la pandemia con su sistema sanitario, con el apoyo de Nación y Provincia con los hospitales Vicente López y Sommer y del hospital que vamos a tener. También con la secretaría de Desarrollo Social“.

Por último, remarcó: “Estas obras van a marcar un antes y un después en General Rodríguez. Estas obras van a quedar. Así como en una gestión anterior se hizo la pista de ciclismo en el Poli que trascendió y hoy la disfrutan los vecinos, también pensamos en politicas a largo plazo. Si necesitamos una ambulancia lo vamos a hacer también. Está la voluntad política. Creo que está totalmente acertado este proyecto”.

Claudia Guerra confirmó que la inversión del piso flotante es dinero del Fondo Educativo

La ex concejal y actual directora de Educación municipal aclaró en diálogo con FM El Vecinal en la mañana de este jueves 6 de agosto que la obra del piso flotante para el Polideportivo se hará con dinero del Fondo Educativo.

Claudia Guerra, directora de Educación municipal. (Foto: Archivo).

“Es una obra que viene a cumplir con lo que nuestro Intendente prometió durante la campaña. Las nuevas oportunidades para los deportistas rodriguenses, dándole un fuerte impulso a las actividades deportivas del distrito. Nos va a dotar de una cancha que no tenemos en ninguna escuela ni el Municipio. Es una gran noticia, tal como lo son otras noticias que estamos dando últimamente como la construcción de playones, la entrega de netbooks que el Gobierno anterior dejó de hacer y que estaban en un depósito echándose a perder y hubo que arreglarlas”, manifestó la funcionaria.

“Es una decisión política de nuestro Intendente para dar otras oportunidades a los jóvenes y niños. No veo la cuestión negativa. Hoy se está usando el Fondo Educativo para la refacción y reparación de escuelas. No es que con esta obra se evita a hacer cosas en las escuelas. Se hace a través de diversos programas, de Escuelas a la Obra, del Fondo Educativo, de Fondos Especiales, de trabajos que se están haciendo de la Provincia y se está trabajando en la continuidad de las obras que venían de Nación del 2015. Estamos haciendo todo junto”. Claudia Guerra, en la radio El Vecinal.

Jardín de infantes sin terminar en Altos del Oeste.

Sobre la planificación de las obras educativas, remarcó: “Los edificios que quedaron en construcción en 2015 ninguno se terminó. Solamente se llevaron a cabo dos proyectos que no se habían iniciado y que se licitaron, creo, en 2016, que son los jardines de Los Perales y El Casco. Se prosiguió la escuela del Bicentenario, que nos encontramos con un gran conflicto con la empresa, en La Plata están tratando de solucionar ese tema para que no se pierda el contrato. La de Villa Vengochea tambien encontramos con una situación complicada. Muchos de los proveedores dejaron de cobrar en diciembre de 2015. Cuando llegamos en 2019 nos encontramos con esta situación conflictiva en toda la Provincia, con empresas tomando de rehenes algunas obras. La obra de Villa Vengochea está en buena perspectiva para que se continúe, la de Bicentenario el proveedor se había llevado todo y ahora se está intentando que retome la obra. Y estamos viendo las otras que se puedan retomar de la Provincia. Mientras tanto Mauro decidió hacer la licitación para terminar el jardín de Altos del Oeste, parado en 2016, en Río Negro y Colombia. Y el jardin pequeño frente a la rotonda, que lo recibimos ocupado con una familia adentro. Ya se licitaron los dos jardines para terminarlos”.

Sobre la Escuela 19, una deuda de hace años a nivel educativo, manifestó: “En los cuatro años de macrismo a la Escuela 19 no la tuvieron en cuenta. Con Beto Obregón y con Mauro como concejales y consejero escolar tuvimos una entrevista con las autoridades educativas y no la tenían en la lista. Mauro estuvo hablando con autoridades para terminarla. La pusimos nuevamente en agenda”.

Y sobre la planificación de más obras escolares, expresó: “Estamos haciendo hincapié en terminar lo empezado, los edificios a media construcción. Además de los jardines 925 y 926, habíamos dejado proyectadas otras obras que también queremos realizar como la primaria para el El Casco, la primaria para Altos del Oeste junto al jardin, otros edificios para Güemes y las zonas populosas”.

Y finalizó, respecto de la necesidad de vacantes, que “estamos trabajando con todos los actores del distrito, teniendo en cuenta el punto de vista de todos los sectores educativos del distrito. Siempre tenemos planificación a largo plazo”.