Múltiples reclamos por falta del servicio de agua corriente desde el viernes

“Buenos días, soy Silvia Fusello, domiciliada en B°Los Viveros, a cuatro cuadras de portería de “LA Empresa láctea”. En el día de ayer, sábado 8 de agosto de 2020, a las 0:33 hs. y luego de detectar la falta de suministro, realicé el reclamo vía web ante la empresa ABSA. Como el sistema pareció no tomar el mismo, insistí, pese a la hora, telefónicamente. Como no era “adecuado” indagar con los vecinos, por obvia razón, generé el reclamo de manera individual, bajo el N° 2986017. Ya entrada la jornada, al mediodía y luego de averiguar con los vecinos, volví a reclamar, anexándoseme el dígito “1” y considerarlo “FALTA DE SUMINISTRO COLECTIVO” Recibí respuesta al mail con el número barra “2”. Hoy, domingo 9, al seguir en la misma situación obtengo SOLAMENTE LA BARRA “3” Y NINGUNA SOLUCIÓN URGENTE. Desconozco el motivo por el cual NO TENEMOS AGUA, pero como MÍNIMO DESDE EL DÍA VIERNES QUE ESTAMOS EN ESTA SITUACIÓN. Los operadores telefónicos: Pablo, Maite, Carolina, han sido sumamente cordiales, pero la prestación del servicio “brindado” por la empresa es ABUSIVO, DEFICIENTE, de PÉSIMAS CONDICIONES, que LAMENTABLEMENTE NO SE VISIBILIZA EN FORMA POR LA BUROCRACIA EXISTENTE EN EL PROCESO DE HACER LOS RECLAMOS ANTE EL ENTE REGULADOR. Ante una realidad conocida y padecida por la amplia mayoría de los usuarios del distrito, no comprendo el escaso accionar, por no ser desconsiderada y decir NEGLIGENTE, de las autoridades pertinentes en los últimos quince años de gestión, datadas desde mi inicio como cliente de ABSA, para agilizar la mejora de la prestación del servicio de AGUA brindado por la empresa ABSA. No justifico la cantidad de hogares que NO PAGAN, (información recibida en dos oportunidades en reuniones entre vecinos y personal del municipio de General Rodríguez, no en gestión actual), pero es facilista contemplar sólo “porque no se tiene dinero”… A buen entendedor, sobran explicaciones… No es un tema menor como para que se deje SIN CONTINUIDAD DE GESTIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES OPORTUNAS. Desde ya, agradezco la lectura y consideración a la presente. Cordialmente, con el interés de que sea visible una problemática que subyace por la falta de ampliación de obras suficientes en un distrito que ha crecido, insisto, en los últimos 15 años; y sea, de una vez por todas, tomado como propio por las autoridades de turno, para su continuidad y mejora de la calidad de vida de la población. Silvia Fusello. DNI 20810470