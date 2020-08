Un cráter y unas piedras generaron gran riesgo a un joven en camioneta en Ruta 24

En la noche del jueves 7 de agosto un vecino rompió su camioneta y por poco termina despistando tras encontrarse pasando el puente del Arroyo La Choza.

Mauro, de 30 años, vecino del Barrio Raffo, circulaba por la Ruta 24 en la tarde del viernes 7, cuando al pasar el Puente Irigoyen vio acercarse un vehículo de frente que lo encandiló y al cruzar la oscura zona (hace poco lo habían iluminado y luego habría sido vandalizada parte de la luminaria) se encontró con un pozo muy profundo y sintió el impacto en su rueda delantera derecha, llevándolo a casi perder el control del vehículo.

Afortunadamente para Mauro, la camioneta no terminó de despistar y pudo continuar, pero con la rueda destruida y así también parte del tren delantero. Siguió hasta donde pudo, ya que por la oscuridad de la ruta, no quería arriesgarse a parar y no poder ser avistado por los demás.

Este era el pozo que contenía una piedra enorme encima. Había una cinta de peligro caída alrededor

Sin embargo, algunos kilómetros después, la camioneta terminó su resistencia y quedó sobre la ruta sin poder moverse. Con llamados a Defensa Civil y Tránsito Municipal se pudo señalizar la zona para evitar una colisión con los vehículos que circulan la ruta (muchas veces a alta velocidad pese a su estado).

Afortunadamente llegaron a asistirlo los servicios municipales hasta que pudo llegar la grúa

El arreglo de la rueda y el extremo tuvo su costo para Mauro, pero lo principal que destacó es que un amigo suyo se acercó luego al lugar del accidente para observar y halló no sólo el cráter en el sitio, sino también unas piedras importantes, una de ellas alargada, que estaban allí sueltas junto al pozo, una de ellas, muy grande, literalmente “parada”.

Mauro “la pudo contar”, pero podría terminar muy mal un próximo hecho si no se realizan reparaciones. También le llamó la atención al amigo el hecho de que en ese punto había tirada al lado una cinta de peligro, como si se hubiese intentado “señalizar” el peligroso bache.

La piedra que rompió la rueda de la camioneta

El destrozado pavimento está pintado con aerosol