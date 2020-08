Enfermera denunció que un chofer la obligó a bajar de un colectivo

Se llama Erica Coronel y trabaja en el Hospital Municipal de Luján. El jueves pasado 6 de agosto en horas de la noche, la mujer se subió a una unidad de la línea 57 en Moreno pero el chofer la increpó y la forzó a bajarse a la altura de General Rodríguez.

La enfermera se dirigía hacia el centro de salud de la vecina localidad para cubrir la guardia desde la medianoche hasta las 6 de la mañana cuando sufrió la indignante situación. A raíz de ello, realizó una presentación en la Justicia como en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), Defensa al Consumidor e Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI).

Según publicó el medio digital El Civismo, el abogado de la enfermera, Sergio Reinante, dijo que “tomó el 57 y a la altura de La Serenísima el chofer salió de la cabina cerrada que tiene y se le acercó a la señora increpándola, diciéndole que se tenía que bajar, que no la iba llamar al Hospital”.

Coronel explicó al mismo medio que “cuando marqué el boleto en Moreno, le pregunté si iba hasta el Hospital de Luján y me dijo que sí. Después fue subiendo gente. En un momento, veo que para y viene gritándome diciendo que me tenía que bajar, que no me iba a llevar”.

Dijo que luego el conductor la había acusado de no llevar barbijo puesto. “¿Cómo que no tengo el barbijo? ¿Qué tengo en la cara?”, le respondió la mujer. Sin embargo, el colectivero insistía: “Bajate, bajate”. “Se acercó muy agresivo, me señalaba”, relató ella.

Fue ahí cuando el chofer le expresó: ““Yo no voy a contagiar a mi familia por tu culpa”, le dijo. “Le respondí que era personal de Salud”, contó Coronel. “Con más razón”, le contestó el hombre denunciado. Ahí apagó el colectivo y se bajó de la unidad 6952, según la enfermera pudo registrar con una foto.

Ella remarcó que le dijo: “Me estás discriminando, te pago el boleto, tengo el permiso correspondiente”. Toda esa conversación fue escuchada por una tercera persona que se encontraba al teléfono con Coronel al momento de producirse el conflicto.

Coronel llamó al 911 y llegó la Policía, pero el conductor de quiso cambiar su postura. “Yo cuido a mi familia, no te voy a llevar a tu trabajo”, seguía repitiendo según el relato de la víctima. La mujer le aclaró que “siempre mantuve la distancia, me senté a tres metros. Vos te acercaste a mí”.

El abogado de la profesional de la salud señaló que “la increpó, la maltrato, no llegó a agresión física pero estuvo cerca. Además, estaba sola, no había otro pasajero. Había pagado el boleto, eso está registrado en la SUBE. Y tenía el permiso y la documentación correspondiente”.

La mujer indicó que los policías le dijeron que tenía que bajarse “porque no la quiere llevar”. Y agregó que “Le expliqué que tenía que tomar la guardia en el Hospital. Me dijeron que no podían hacer nada, a pesar de que me estaba discriminando por ser personal de Salud, que me acusaba como si tuviera Covid”. Además, dijo que se negaron a llevarla hasta Luján y también a la Comisaría para denunciar al hombre por discriminación. “Me dijeron que me tome el otro colectivo que venga”, relató.

“Si hay cámaras en ese lugar, me van a ver que me apoyo en un poste de luz y me pongo a llorar”, contó la enfermera, madre de dos hijos de 9 y 21 años, que pudo tomar otro colectivo de la Línea 57 un rato después. Y añadió: “Me prepoteó por ser mujer. Me sentí la peor de la peor, indefensa. No sabía qué hacer y me puse a llorar. Él me seguía prepoteando delante de la Policía. No entiendo por qué lo hizo, cuál fue la causa. ¿Por ser personal de Salud? Me puso en riesgo porque me quería dejar en ese lugar. Quiero que no vuelva a pasar, no me gustaría que nadie esté en mi lugar. Si no venía la Policía, él me hubiese dejado tirada ahí, con toda la inseguridad que estamos viviendo. “Si él está asustado por la pandemia, que avise a la empresa, que vaya a un psicólogo para que lo contenga. Pero que no trate a la gente así”.

Sergio Reinante, su abogado, realizó una denuncia penal y envió una carta documento a la empresa intimando a que informe los datos del chofer. “Tenemos el número de interno y ella lo puede identificar fehacientemente al chofer”, dijo el letrado. Y explicó que sumaron el testimonio de la persona que escuchó la situación en plena llamada con la enfermera.