Hospital Vicente López: acusaciones cruzadas entre la actual y la anterior dirección

Karina Gabriele, directora asociada, apuntó contra la gestión anterior del nosocomio en declaraciones radiales. Carlos Marino, el anterior director, le respondió con un comunicado.

La directora asociada del nosocomio provincial ubicado en nuestra ciudad, Karina Gabriele, habló en el programa “Sumate que no resta” de Radio Municipal y dijo que la nueva dirección asumió en febrero y cuando se estaban acomodando en el establecimiento para encarar los problemas que tenía, llegó la pandemia que hizo cambar muchos planes. Gabriele tiene 28 años de trabajo en el Hospital: “es un orgullo para mí y un reconocimiento para mi familia, porque ya mis bisabuelos ya nacieron en General Rodríguez y muchos trabajaron en este hospital. Para mí no es una responsabilidad sino un compromiso hacer bien las cosas por el Hospital y por todo Genera Rodríguez”.

Dijo que cuando llegaron a la Dirección se encontraron con muchas cosas que no estaban bien, pero: “no las pudimos visibilizar porque tuvimos que abocarnos a la pandemia”.

Sobre la situación que encontraron en el nosocomio, manifestó: “Tuvimos tres reuniones de transición, yo que estoy a cargo del área administrativa contable tuve reuniones con quien estaba allí, el director asociado, Leonardo Lalín, que me pasó la parte más problemática, que era la cuestión financiera del Hospital. Nos encontramos con una deuda importante en la estación de servicio y con muchos comercios de General Rodríguez, especialmente ferreterías, corralones, casas de electricidad que solucionaban las urgencias que tenía el Hospital y no fueron pagadas en tiempo y forma, por lo que había una deuda de varios millones en materiales y en servicios”.

Confirmó que al asumir esta Dirección tenían cortados servicios como el suministro de combustible por falta de pago: “Por ejemplo, un jueves se cortó la luz, me llama la gente de Mantenimiento, me presento en el Hospital para ver la situación y sólo había combustible para un ratito en el grupo electrógeno. Llamo a los teléfonos de emergencia de Dalcon YPF que es el proveedor habitual y teníamos la cuenta cortada. Gracias a la intervención del Municipio y a la Jefa de Compras que me conoce pudimos destrabar el tema y me habilitaron nuevamente la cuenta. Luego nos pusimos a hablar con la gente de la estación de servicio y vimos cuál era la cuenta. La realidad es que cada vehículo oficial tiene su tarjeta para cargar combustible con un cupo y además de eso, se generó una deuda que no se pudo hallar y la tendrán que explicar los que se fueron. Pude reorganizar esa tarea y una de las tarjetas de los vehículos se usa para pagar esa deuda. Si bien no está claro, se dice que una de esas tarjetas que estamos usando para pagar la deuda se usaban para uso particular de alguno de los directores, pero no me consta, pero es lo que dice en algunas de las oficinas”.

Sobre el atraso en el Pabellón Atucha que debería estar terminado hace un par de años dijo: “Cuando llegamos estaba paralizada y judicializa la obra, por lo que no teníamos información porque era manejada directamente por la Provincia y el Ministerio de Salud era un mero intermediario. La primera vez que nos acercamos a la obra fue como si fuéramos externos al Hospital, mirando por la ventana porque no teníamos ni la llave y estábamos empezando a hacer las averiguaciones de la obra. El primer piso tenía el final de obra firmado por la gestión anterior y no así la planta baja. Uno de los detalles que nos dio la dirección saliente era que estábamos en emergencia eléctrica y no se iba a poder habilitar porque se necesitaba una obra millonaria para readecuar toda la alimentación e instalación eléctrica de ese pabellón. También en este tema nos encontró la pandemia y vino el Viceministro de Salud y vio que teníamos esa obra clausurada y a los dos o tres días vino la gente de Planificación de la Provincia al Municipio y junto con el intendente Mauro García recorrimos las obras, apareció el contratista que no lo conocíamos y nos abrió la puerta, pudiendo entrar por primera vez. Se retomó la obra y estamos a pocos días de inaugurarla, faltan algunos cosas esenciales como son las conexiones de gases medicinales y algunos detalles sanitarios”.

Sobre la rampa que se empezó a construir en el 2016 y nunca fue inaugurada, dijo: “No sabía el valor porque no pudimos encontrar esa documentación en el Hospital. La rampa no está habilitada porque en su momento se hicieron observaciones, porque tenía rajaduras y grietas que no corresponderían y no tenía la habilitación para ser usada. No es casual que haya documentación que no encontremos. Para que las empresas contratistas cobren por su trabajo alguien tiene que firmar un remito que es el certificado final de obra y no sabemos si este parate no viene por eso. Quizás se firmó sin estar convencido que todo estaba bien y había un trabajo bien hecho”.

En relación a la Terapia Intensiva, remarcó: “Cuando comenzamos a programar y diagramar el recibir a pacientes sospechosos de Covid, la Terapia estaba funcionando con pacientes polivalentes, recibía los pacientes de la Guardia o el Quirófano. Sin sospechar cómo estaba la Terapia, mudamos los pacientes y dimos las altas o las derivaciones a hospitales de origen o a las salas correspondientes. Pensamos que rápidamente íbamos a poder a equipar la Terapia con el equipamiento que estábamos recibiendo de Provincia, pero nos encontramos con una realidad que no esperábamos y que nos llevó varios días arreglar, además de mucha plata y urgencia. Tuvimos que readecuar internamente todas las instalaciones del Atucha Planta Baja, no solamente recibir las nuevas camas y respiradores, hubo que arreglar cañerías y un equipo de plomería lo mandó la Secretaría de Obras Públicas municipal. Tuvimos que poner bachas, y grifería porque cada box necesitaba un lugar para lavarse las manos y no había dónde lavarse las manos dentro de la Terapia Intensiva, sólo había un par de lavatorios. Hubo que colocar ventanas, calefactores, termotanques, había cuestiones eléctricas en forma permanente. Mi teléfono no paraba de sonar y parecía una compradora compulsiva y hubo que trabajar varios días para reacondicionar el sector para colocar el equipamiento que estábamos recibiendo o que estábamos comprando nosotros”.

Sobre los ascensores, expresó: “Nos encontramos con un servicio de mantenimiento de ascensores que no existía, con sumas muy importantes que recibía el contratista por mes, más obras complementarias, con la reposición de dos ascensores nuevos que permanentemente nos están trayendo problemas. Esta mañana se quedó nuevamente trabado un ascensor fundamental como es el que está para Pediatría y Maternidad. No nos dan las cuentas con lo que se gastó en este servicio y ver la situación en la que se encuentran. En estos días se abre una nueva licitación y nos llevó mucho tiempo readecuar el pliego y los requerimientos, con mucho asesoramiento de Ingeniería del Hospital, Infraestructura del Ministerio y con la abogada del Hospital, la Dra. Victoria Serra, porque no queremos que vuelva a pasar esto que haya empresas que cobren por servicios que no están prestando. Si sumamos lo que la empresa facturó por un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante los últimos años más las obras que fue haciendo en distintos ascensores que no están a la vista, que son antiguos y están arreglados con “alambre”, si sumamos todo ese dinero no está demostrado que se hayan bien los trabajos”.

Caso de la mujer que escapó del Hospital por miedo a morirse allí

Sobre la denuncia hecha por Lorena Caminos, quien denunció graves desatenciones y destratos, Gabriele explicó que no iba a manifestarse sobre la cuestión médica, pero dio su versión de otros de los aspectos denunciados.

Gabrielle manifestó que Caminos justamente estuvo en el Pabellón Atucha, y que a la parte nueva le falta la calefacción central y la conexión de aire acondicionado. “La calefacción recién hace diez días se pudo conectar y estando vacía un sábado por la tarde se hizo la prueba y se pudo poner en marcha la misma. Allí están internados los sospechosos de tener Covid 19.

En el lado viejo del Atucha, que es el que se destina a los que ya tienen el resultado positivo en Covid 19, se le hizo la adecuación para los pacientes como la colocación de vidrios, limpieza, pintura, y arreglo de mamparas, pero había un problema con la calefacción: sólo había dos estufas que hace años no tenían mantenimiento y se sacaron. Compramos las estufas, pero mientras tengamos pacientes adentro no puede entrar el personal de mantenimiento porque precisamente es para gente que debe estar aislada. Momentáneamente se resolvió con estufas eléctricas y la paciente me conoce y le conté lo que pasaba y no creí que esto tomara esa magnitud porque el lugar estaba calefaccionado con esas estufas eléctricas.

Lo del medicamento que ella dijo, fue su pedido, y no es de uso habitual en cuadros clínicos, es de uso oncológico, y no había en la Farmacia disponibilidad para una sala de clínica médica. El médico hizo la receta, la mandamos a comprar, pero no estaba disponible en el mercado actualmente. Tenemos un informe de la farmacéutica que nos provee en todas las urgencias al Hospital, Edith Banez, diciendo que no había en el mercado este medicamentos en ampollas”.

Sobre los temas médicos tratados por la vecina, agregó que las doctoras estaban haciendo sus averiguaciones ante el Colegio Médico.

La respuesta de Carlos Marino, anterior director ejecutivo del Hospital