Organizaciones sociales cortan Ruta 7: reclaman asistencia del Municipio en diversas cuestiones

En la mañana de hoy, alrededor de las 10.30 horas, cientos de personas de distintos movimientos sociales se congregaron en el cruce de Av. Bernardo de Irigoyen y España para manifestarse en reclamo por asistencia estatal. Piden ser recibidos en por las autoridades municipales.

Se trata de integrantes de organizaciones como CPS 29 de Mayo, Polo Obrero, MIJD (Movimiento Independiente de Justicia y Digindad) y la OCR (Organización Clasista Revolucionaria), entre otras. Antonio Pereyra, refernte del MIJD, contó a La Posta que aunque hay presencia de dirigentes de otros distritos, “la mayoría de la gente es de Rodríguez y viene de barrios como San Carlos, Los Viveros, Vengochea, Malvinas, Güemes. Los que pudieron sacar el permiso han venido en colectivo pero otros lo han hecho caminando o en bicicleta”.

Aunque a la mayoría de los manifestantes se los vio con barbijo, hubo críticas por el distanciamiento social que no se cumple en la movilización dado que se encuentran con muy poco espacio entre todos. Lo cierto es que Pereyra explicó que “hace diez días enviamos un petitorio al Municipio con nuestros pedidos, avisando de esta concentración, pero no hemos recibido respuesta, por eso marchamos”.

¿Qué es lo que reclaman? “Pedimos que lleguen alimentos a comedores y copas de leche que aún no lo han recibido pese a que otros sectores sí. No nos alcanza con lo que podemos conseguir nosotros, y el hambre está afectando, sin importar el color de la bandera política”, remarcó Pereyra. Y agregó: “También pedimos por luminaria y areglos de calles, para que sea parejo porque hay sectores que lo hacen y otros no. Y la inclusion en planes sociales como el Potenciar, que aunque es de Nación sabemos que se está manejando por distrito”.

El referente reconoció que hubo un acercamiento de dos personas del Municipio que se comprometieron a mostrarle una copia del petitorio enviado y gestionar un encuentro con las autoridades. “Una vez que nos reciban desconcentraremos el lugar”, cerró.