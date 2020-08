Comerciantes se reunieron en la plaza por la inseguridad y debatieron con autoridades

El viernes se dio una convocatoria de vecinos comerciantes en frente al Municipio, sobre la Plaza Martín Rodríguez. En el marco de esta reunión hubo una veintena de personas que debatieron entre sí por la situación de los últimos meses, especialmente en el centro. Estuvo presente el Presidente de la ACComGR, nueva institución de representatividad en lo comercial en la ciudad y por el Estado participaron un representante legislativo y una responsable del Ejecutivo.

Durante más de media hora se hablaron distintos temas y se mostró la disconformidad con la falta de prevención suficiente. A mitad de la reunión, algunos presentes notaron que salían del edificio del Honorable Concejo Deliberante varias autoridades, entre ellos el Presidente del cuerpo, Manuel Anigstein, quien fue llamado y atendió a la gente. Aseguró que saben que el problema de la inseguridad “existe y que afecta a toda la provincia” y trató de mediar entre el reclamo popular y las acciones de Seguridad del Ejecutivo, más allá que aclaró que la policía “es una fuerza provincial”.

Los manifestantes presentes, en general, de la zona de la plaza, preocupados por la ola de robos a locales y transeúntes en el centro.

Luego de intercambiar opiniones y recibir reclamos con distinto tipo de ánimo según cada comerciante (se enojaban también por la venta ambulante y actitudes de algunos de los efectivos), se acercó al lugar la secretaria de Justicia y Seguridad, la abogada Ana Mottino, quien también intercaló posiciones con los presentes. La funcionaria dijo que como había asegurado en reuniones pasadas con varios de los presentes, se estaba tratando de avanzar en cuestiones concretas, como el tema de los vehículos y la llegada de fuerzas federales, cuestiones que ella detalló con algunos avances, aunque a muchos de los presentes no les era suficiente, sea porque no lo habían notado aún o que no daba los resultados esperados.

Tras detallar cuestiones técnicas, el debate se puso más picante, pero finalmente se acordó que para el lunes esperaban que los comerciantes lleven los pedidos puntuales al HCD para que el martes sean tratados en la Comisión de Seguridad, comisión que iba a tratar de aunar conceptos para declarar la “emergencia en Seguridad”, algo que no se pudo lograr en la sesión extraordinaria del jueves pasado, ya que el oficialismo había observado errores o diferencias en el escrito opositor.

Es decir que hoy por la mañana podría ahaber novedades si los comerciantes pudieron o pueden llevar sus iniciativas y reclamos para que el martes sean evaluadas las cuestiones.

Llamó la atención el planteo del edil cuando aseguró que “la justicia, como está, no está funcionando”, agregando que mucho de lo que “plantean los medios de comunicación contra la reforma… (fue interrumpido) no permitirían hacer ciertos cambios necesarios. Los presentes en general pidieron no mezclar las cuestiones. Mottino cerró pidiendo que la gente “confíe en la gestión, que está avanzando” y pidió que le acerquen las denuncias a ella al 4° piso del edificio del HCD (donde está la oficina del área de Seguridad) y que elela personalmente las iba a impulsar, incluso si por miedo, los vecinos no quisieran denunciar.

La sensación fue que se canalizó algo el enojo, pero que si no se pueden concretar medidas y comunicarlas bien, este problema se puede repetir pronto. En la reunión estaba presente también el dueño de una de las pizzerías robadas la semana pasada.

Video de los debates con las posiciones de los presentes y la respuesta de las autoridades: