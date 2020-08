Quisieron entrar a robar a una pareja de jubilados y los echaron “a machetazos”

Ocurrió en la noche del martes 25 de agosto en una vivienda del barrio Marabó, ubicada en las calles Arroyo Castellano y El Chañar, donde viven los vecinos Gladys y Juanito. Este último defendió su hogar con un machete para espantar a los delincuentes.

En diálogo con la señal televisiva TN, el hombre comentó que el hecho ocurrió alrededor de las 23 horas y que los delincuentes “pegaron una patada a la puerta. Nosotros estabamos viendo la televisión y al escuchar eso, fui a la cocina y tomé el cuchillo. Tres patadas pegaron a la puerta y luego rompieron el vidrio mientras querían contar la reja con una tijera”.

Mientras intentaban cortar los barrotes metálicos, el jubilado los atacaba con el machete. Juanito comentó que “eran cuatro hombres y había uno más en una camioneta”. Dijo también que tenían uniformes de fuerzas de seguridad y estaban armados. “Tenían una pistola calibre 35 y una escopeta recortada”, detalló.

En ese momento en que los ladrones buscaban ingresar a la vivienda, Gladys comentó que llamó a la Policía. “La chica que me atendió, me dijo que iba a llamar al destacamento en la entrada dle barrio para que llegue más pronto un patrullero. La chica todo el tiempo me estuvo hablando. Se portaron de mil maravillas”, dijo.

“Como escucharon que venía la Policía, se retiraron”, cerró Juanito sobre el terrible episodio que vivieron.