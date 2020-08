Olor, humo y roedores: el reclamo de vecinos por un basural en el barrio San Martín

Está ubicado en un campo frente al cruce de las calles Mariano Moreno y Saavedra, en el barrio que está muy próximo a la zona sur del casco céntrico.

En diálogo con La Posta, una vecina comentó que “hemos hecho el reclamo muchas veces pero esto sigue igual. Hay ratas enormes que merodean por todas las casas de la cuadra. Es un asco”.

Y agregó: “Uno a veces trata de encargarse de que no se tire basura ahí. Al parecer es un campo privado que no está delimitado y su dueño no aparece ni hace nada. La basura está por todo el campo”.