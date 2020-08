Se infectaron de COVID-19 al mismo tiempo y están internados en el Hospital Modular de Gral. Rodríguez

Esta es la historia de Marta y José Luis, un matrimonio de 45 años que se enfermó al mismo tiempo y estuvieron internados, ella en Terapia Intensiva hasta el miércoles y él en sala común, aunque les permitieron verse una hora por día.

El último martes, 25 de agosto, pasadas las 23:30 horas, el canal C5N emitió un emotivo informe -realizado por el periodista Mauro Fulco- sobre un caso de una pareja de jubilados que debió ser internada debido al coronavirus al mismo tiempo.

Ellos son Marta y José Luis, casados hace 45 años, y que se infectaron juntos el virus y ahora se encuentran alojados en el nuevo Complejo Hospitalario de General Rodríguez, con la particularidad de que sus primeros días en el nosocomio estuvieron en distintas salas debido a la condición de cada uno.

Desde su llegada, José Luis estuvo siempre en sala común, mientras que Marta, en Terapia Intensiva, pero con el permiso de las autoridades del hospital y siendo cuidadosos respecto de los protocolos sanitarios, al hombre le permitieron ver a su esposa una hora por día.

Cabe resaltar que en las últimas horas, el periodista que realizó el informe dio publicó en sus redes sociales que este miércoles a Marta la trasladaron a sala común, donde está José Luis.

“Estaba visto que si caíamos, caíamos los dos. No nos dejábamos ni tocar”, expresó el marido de Marta al canal de televisión, y continuó: “Inclusive le rogamos a la doctora para no venir. Queríamos estar solos en casa aunque fuera, pero nos dijo que la falta de oxígeno no la tenemos en casa”.

En cuanto a los síntomas que tuvieron a causa del virus, José Luis detalló: “Cada uno sintió lo suyo. Ella mucho dolor de pecho, yo mucha diarrea. Fiebre un poco los dos, ella más que yo. Y después, dolor de cabeza, poca fuerza en las piernas”. Y afirmó: “Es durísimo”.

Por último, y ya con Marta en la misma sala que él, sólo aguarda el momento de volver a su casa: “Cuando la vida diga saldremos de acá los dos juntos y haremos nuestra vida normal”.