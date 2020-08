Funcionaria municipal se refirió a la situación del polémico geriátrico de Parque Rivadavia

Se trata de Verónica Vigezzi, encargada de la Subdirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social.

El último viernes, 28 de agosto, la subdirectora de Adultos Mayores municipal, Verónica Vigezzi, realizó una serie de aclaraciones respecto del geriátrico -de nombre “Hogar Sustituto San Expedito- ubicado en la calle Maipú al 1500, barrio Parque Rivadavia, sobre el cual se desprendieron varias cuestiones, como denuncias por carencia de habilitación y condiciones irregulares de las instalaciones.

En principio, Vigezzi manifestó que el Municipio no puede clausurar geriátricos porque la Ley Nº 15.171 del mes de mayo establece el estado de Emergencia Sanitaria de los establecimientos geriátricos, de gestión pública y privada, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. “La idea es no clausurar porque es uno de los sectores más vulnerables y se intenta protegerlos debido a la pandemia”, afirmó la funcionaria en declaraciones al programa de Radio Municipal 89.5 “Sumate que no resta” (Julián Meneses Soulé y Alejandro Krewski).

No obstante -sostuvo-, sí corresponde intervenir a nivel local y a los funcionarios de la provincia, fiscalizar. Dicha intervención consistió en la labranza de un acta; además, se estaría evaluando otorgarle una habilitación provisoria.

También contó que, a pesar de las irregularidades presentadas, el “Hogar Sustituto San Expedito” cuenta con una médica a cargo y no se detectaron consecuencias de violencia. A su vez, desde la Dirección de Adultos Mayores se encargaron de vacunar al personal y a los y las residentes.

En otro orden, confirmó que actualmente existe un conflicto de naturaleza civil entre la dueña de la propiedad y los inquilinos, cuestión que está fuera de la esfera en la que pueda intervenir la Comuna.