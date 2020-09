Funcionarios del área de Deportes provincial visitaron General Rodríguez

View this post on Instagram

#ComunidadOrganizada En nuestra visita a General Rodríguez, el intendente @maurosgarcia nos mostró algunos proyectos fundamentales para pensar el deporte en la pospandemia. En primer término, recorrimos el Polideportivo Municipal que próximamente se convertírá en un Centro de Desarrollo Deportivo para los y las deportistas del lugar. Luego, visitamos la Escuela Media Técnica N°1 Javier Tapie en la que se construyó un playon deportivo. Continuamos trabajando pensando en un futuro mejor en el que el deporte sea parte de una política de Estado integral para los y las bonaerenses.