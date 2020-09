La línea 57, con el servicio afectado por el conflicto en la UTA

A raíz de la interna en la Unión Tranviarios Automotor, se está llevando adelante un paro de choferes de 24 horas en unas 80 líneas que pertenecen al Grupo DOTA en el AMBA. El servicio de la línea 57 estaría reducido, según comentaron a La Posta fuentes dentro de la empresa.

La medida de fuerza, dispuesta contra “la precarización y la desocupación”, es impulsada por la Agrupación Juan Manuel Palacios, que lidera Miguel Angel Bustinduy, cercano a Hugo Moyano y principal opositor al titular de la UTA, Roberto Fernández. “El gobierno nacional parece ignorar las necesidades alimentarias, familiares y laborales de cada conductor”, manifestaron los disidentes, que apuntaron contra el ministro de Transporte, Mario Meoni, por no haber contestado los pedidos de audiencia que le hicieron.

El paro no está convocado por UTA, según aclararon los directivos del gremio, sino por este sector disidente dentro del sindicato. En el caso de la línea 57, fuentes consultadas dentro de la empresa comentaron que el servicio a Palermo “está funcionando normalmente” mientras que el recorrido hacia Once, “está con frecuencias reducidas, aunque después del mediodía se irá normalizando”. De todas formas, como viene sucediendo, no hubo comunicación oficial alguna de la empresa Atlántida al respecto, algo que serviría de mucho para aquellos que necesitan moverse en sus unidades dado que también hay mucha desinformación incluso entre los trabajadores sobre cómo transcurrirá la jornada y si se intensificará o no la medida de fuerza hacia la medianoche.

En el caso de los colectivos de la empresa La Nueva Metropol que circulan por Rodríguez, como las líneas 276 y 365, se encuentran funcionando con normalidad. Lo mismo sucede con el servicio de La Perlita.