Una camioneta volcó tras chocar con un camión en Ruta 24 y Corrientes

El hecho ocurrió pasado el mediodía. Allí, colisionaron una camioneta Chevrolet S10 patente GYR-694 y un camión Mercedes Benz patente MZX-546. Fuentes oficiales informaron que no hubo heridos de gravedad.

Según pudo saberse, el conductor de la camioneta (que llevaba un logo de la firma local Alibué) era un hombre de 36 años de nombre Raúl Martínez, domiciliado en Escobar. En tanto, quien conducía el camión era un hombre domiciliado en Tres de Febrero llamado Luis Eduardo Sosa, de 40 años.

En el lugar trabajaron Policía, Bomberos, Tránsito municipal y SAME, que asistió al conductor de la camioneta, que más allá de algunas dolencias, no presentó heridas de gravedad de acuerdo a lo informado por fuentes oficiales. El conductor del camión resultó ileso.





Accidente en parada Las Violetas

Fue este miércoles 2 de septiembre pasadas las 17 horas en el paso a nivel de Ruta 7 y Mitre, en el cruce de la zona popularmente conocida como “parada Las Violetas”.

Allí, un automóvil chocó con una moto y una ambulancia del SAME debió asistir al motociclista que, según testimonios de vecinos en el lugar, no se encontraría inconsciente al momento de ser trasladado, aunque no se supo la gravedad de las heridas.