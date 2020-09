Video: atropelló a un hombre y un nene, se dio a la fuga y ahora buscan testigos para identificarlo

El hecho ocurrió el jueves 3 de septiembre a las 19.56 horas en la Av. Balbín a metros del cruce con Av. Antártida Argentina. Las víctimas son un hombre de 33 años y su hijo de 6. El conductor aún no fue identificado. Una cámara de seguridad registró el impactante momento.

Marcos Ledesma (33) y su hijo Ithiel (6) están vivos de milagro. Fueron atropellados en la Avenida Ricardo Balbín a metros de la Avenida Antártida Argentina y ambos están fuera de peligro. Al nene debieron hacerle unos puntos de sutura en la cabeza pero, salvo algunos golpes, se encuentra sin riesgo alguno, según indicaron desde la familia. A su papá, que estuvo rápido para reaccionar y lo sujetó para quitarlo del camino y salvarle la vida, le fue peor: fractura de uno de sus brazos y en una pierna, además de golpes en la cabeza, por lo que se encuentra internado en el Hospital Vicente López y deberá atravesar una cirugía de cadera.

Fueron segundos. Padre e hijo circulaban por Balbín en sus bicicletas “para ir a comprar unas pizzas”. En las imágenes se ve como pasó un camión y Marcos se bajó de su bicicleta para llevarla caminando, aunque su hijo se adelantó en su pequeño rodado y se fue levemente hacia el medio de la avenida. Al detectar la camioneta que se acercaba y que iba a impactar de lleno al menor, se arrojó para salvarlo aunque ambos recibieron la colisión y volaron por el aire. “Le grité pero como iba a chocarlo, me arrojé. Si yo no me tiro, a mi hijo lo revienta”.





El conductor en ningún momento detuvo la marcha y se perdió de escena. Por ello, la familia ahora busca testigos para tratar de aportar datos que ayuden a identificar a la persona que circulaba a bordo de la camioneta y llevarlo ante la Justicia. “Según un video que grabaron mis amigos en el lugar, quedaron las marcas de las frenadas de la camioneta a unos metros. Y encontraron más marcas sentido hacia Las Latas”, comentó Marcos a La Posta. “Parecería que el que conducía aceleraba y frenaba unos metros antes de los lomos de burro para ver las marcas que dejaba al frenar”, agregó. También encontraron huella de neumáticos en el barro junto al asfalto, que asumen que sería de la camioneta, aunque la información no pudo confirmarse y deberá someterse a peritajes.

Lo cierto es que, mientras el hombre se recupera en el Hospital y su hijo en su casa, la familia intentará localizar a la persona que manejaba la camioneta.

En caso de tener algún dato para aportar, comunicarse al 11-5616-9117.