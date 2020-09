Buscan a un hombre que lleva cuatro días desaparecido

Se llama Carlos Bomhard, de 36 años. El jueves 3 de septiembre por la mañana se fue de su domicilio, un departamento sobre el kilómetro 2,5 de la Ruta 28.

Diego, su hermano, contó a La Posta que “Carlos siempre vivió con mi papá en la zona de Pueblo Nuevo, en Luján. Pero cuando murió hace seis meses, se vino a vivir con nuestro hermano mayor en un departamento en Ruta 28 muy cerca del puente de la Autopista. El departamento está junto a un galpón, donde mi hermano mayor trabaja y vive, y todos los días él le lleva a Carlos la comida y la medicación que siempre toma por un tema de nervios”.

El jueves por la mañana, el hombre se fue del domicilio y hasta ahora no regresó. “Se ve que salió a caminar. En Pueblo Nuevo el salía seguido y estaba tranquilo porque lo conocían todos, pero acá hace poco que vive. El viernes mi hermano mayor hizo la denuncia. Tengo amigos que me dijeron que lo vieron por el barrio Marabó, pero estuvimos junto a la Policía buscándolo ayer y no lo encontramos”, manifestó Diego.

Aunque la familia asegura que “él se orienta, sabe de direcciones e irse de un lado a otro, pero lleva cuatro días sin tomar la medicación, y se altera y se pone agresivo y por ahí increpa a alguien y se mete en algún conflicto. Tenemos miedo de que le termine pasando algo. Es la primera vez que se va y no vuelve”.

Si bien no saben con qué ropa salió de su casa, la familia asegura que suele vestir suéter y pantalón de jean.

En caso de tener alguna información, comunicarse al 11-5406-0778