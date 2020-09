Múltiples mensajes de condolencias por Gustavo Cuello, su última entrevista y su discurso al tomar su presidencia

Las redes se llenaron de publicaciones despidiendo al dirigente radical que falleció anoche a los 53 años. La Posta confirmó que había contraído Covid-19. Esta mañana, habrá un cortejo fúnebre para despedirlo que pasará por distintos puntos del centro de la ciudad.

Desde su familia comentaron que Cuello “tenía diabetes”, una de las patologías consideradas comorbilidades para el virus y su estado se había agravado mucho repentinamente. A partir de las 11.30 horas, un cortejo fúnebre despedirá al presidente local de la Unión Cívica Radical saliendo desde la cochería Bileiro y pasando por la sede del partido, la Municipalidad, la Iglesia y terminando en el Cementerio Municipal.

En las redes, fueron muchos los mensajes de condolencias para el hombre que presidió el radicalismo local en tres ocasiones (2004-2007, 2008-2009 y 2018-2020). La Juventud Radical de General Rodríguez publicó que “rogamos por el eterno descanso de su alma y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y correligionarios”. La concejal María Klajnberg escribió: “Lamento profundamente tu partida, con mucho dolor te digo hasta pronto”. En tanto, Francisco Pin manifestó: “No sólo por ser el presidente de la UCR local, sino fundamentalmente por ser un amigo desde hace muchos años, lamentamos profundamente su muerte”.

Santiago Nino, ex presidente del partido a nivel local, expresó: “Estoy pensando en un amigo que hace más de 35 años vino al ateneo tenia 14 años, tocaba la trompeta, hoy falleció siendo nuestro presidente, de la UCR local, su orgullo más grande además de su familia, era ser un militante radical, Gustavo Cuello te llamas, me honraste con tu amistad y con las batallas de la militancia. Un saludo a su familia, a sus amigos, y a nuestro partido. GUS, no lo puedo creer, arriba te encontrarás con tu padre y con tu padre político Raul Alfonsin”.

“Adiós a un buen amigo Gustavo Cuello. Es muy triste…. Te fuiste así, en un flash, Gus. Un Tipo bueno como vos…. Sólo pienso en tus hijitas, hijos, Vanesa,tu mamá, tus hermanos y tanta gente que tanto te quiere, cuanta falta le vas a hacer. Descansá en paz, Gus”, comentó la edil Natalia Ruiz.

Mientras que el ex Intendente, Darío Kubar, que lo tuvo como funcionario en su gobierno, remarcó: “Triste noticia que nos impactó a todos. Me quedo con los buenos años compartidos de amistad, en el trabajo acopañandome en el gobierno y en la militancia caminando juntos por amor a su pueblo y a su querido partido Radical. Admiré siempre su templanza y su paz, esa misma paz que estoy seguro encuentra hoy mismo junto a Dios en su descanso eterno”.

Su hermana Valeria lo despidió diciendo “Te fuiste en el peor momento, nos partiste el corazón. Te amo, gracias por ser como eras”; y Sergio, su hermano, manifestó: “Me siento muriendo. Una persona sana, honesta, sincera. Cuanto te quiero, cuanto te amo, que manera de sufrir, cómo hacer para recuperarme de esto… Te amo hermano mío”.

La última entrevista, en la Radio Municipal

En una entrevista corta en el programa vespertino “Acá Estamos” de la Radio Municipal, el dirigente habló de su situación de salud, que atravesaba con síntomas compatibles con Covid-19 y cómo había pasado mal los últimos días, sintiendo una mejoría el viernes. La entrevista culminó anticipadamente a raíz de las dificultades que tenía por la agitación que le causaba la tos que padecía.

El discurso de apertura en su asunción a la presidencia de la UCR

En aquel acto del viernes 7 de diciembre de 2018 cuando asumió la presidencia del partido por tercera vez, Cuello había dicho que “no somos un accidente en el país, somos la consecuencia de la revolución de 1890. Tuvimos muchos éxitos, pero también tuvimos muchos fracasos y los tenemos que reconocer, por ejemplo, con De la Rúa. Pero que los demás se hagan cargo de Cristina, de cada uno de los suyos”.

Y había cerrado: “A la gente, a los chicos de la Juventud Radical, a ponerse las pilas y a trabajar, muchachos. Esto es duro pero con un sabor a alegría porque sabemos a dónde vamos y lo que queremos. ¡Adelante, radicales! Nunca atrás”.