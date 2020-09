Mauro García, sobre las protestas policiales: “La Constitución permite que se pueda reclamar”

El Intendente habló con La Posta en el marco de la manifestación que realizaron efectivos policiales en la tarde del martes 8 de diciembre en la Plaza Central. Además, se refirió a la necesidad de más recursos en Seguridad en la provincia y remarcó que “hoy se pagan las consecuencias” de la “desinversión en los últimos cuatro años del macrismo”.

En medio de la marcha del día de ayer, el intendente estaba en la vereda y vio pasar a los efectivos por la calle dando la vuelta manzana al Municipio. No hubo contacto entre ellos y él, pero él saludó al pasar a alguno que otro. Mientras pasaba la marcha, La Posta Noticias pudo hacer algunas consultas generales del tema de la marcha y en general de la cuestión de la Inseguridad.

Sobre la protesta, el Intendente dijo: “Cada reclamo es justo, porque tiene que ver con mejoras las condiciones salariales y nuestra Constitución permite que quienes quieran reclamar lo puedan hacer. Es genuino. Está muy bien. Esperemos que se pueda dar una respuesta positiva, entiendo que así va a ser.” Vale recordar que hace muy poco tiempo se pasó el comando de las fuerzas de la Policía Bonaerense a manos de los ámbitos municipales, más allá que la fuerza sigue siendo provincial, la injerencia sobre el trabajo diario está mucho más en manos del Ejecutivo local que lo que ha estado en el pasado.

Sobre las novedades de una posible recomposición salarial, expresó: “Si, entiendo que se está trabajando en eso. Los salarios en el último tiempo, no sólo en seguridad sino también en salud, vemos que son bajos y hay que trabajar para mejorarlos”.

Respecto de los anuncios del Plan de Seguridad para el AMBA, dijo que “claramente va a haber un apoyo del Estado Nacional a la Provincia de Buenos Aires para mejorar las condiciones de los recursos, sobre todo en el AMBA. Recursos que son muy pocos producto de la desinversión de los últimos cuatro años del macrismo donde no se invirtió absolutamente nada en la provincia. Hoy se pagan las consecuencias en el marco de la pandemia, que pone de manifiesto esas cuestiones”.

Respecto de las necesidades más urgentes en Gral. Rodríguez, García aclaró que “básicamente los móviles, la capacitación y la cantidad de policías, recurso que hoy se necesita viendo el crecimiento del conurbano en los últimos años”.

¿Qué cantidad de efectivos necesita Rodríguez? “Hacemos un estimado pero no tiene que ver sólo con la cantidad de población sino con el nivel de conflicto. No es un dato netamente estadístico, sino con el análisis social”, expresó.

Sobre qué prioridad representa Rodríguez para el destino de recursos de seguridad en la Provincia, el Intendente remarcó: “La prioridad es mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos. Nuestra ciudad pertenece al conurbano y al AMBA, y será beneficiada con esos recursos. Los que solicitamos están en el marco del diseño de las políticas y la planificación de seguridad que tenemos, articulando con otras fuerzas como Gendarmería que están en el distrito y otras fuerzas especiales de la Policía Bonaerense que actuán en el distrito y que todos los días vemos los resultados de los allanamientos, recuperación de vehículos robados, que quizás no es lo que sale en los medios. Sale el delito en sí y se muestra eso, la labor y la prevención no se muestra los operativos. No se muestra la presencia del Estado que es importante también mostrarla. El Estado Municipal está trabajando mucho en ese sentido. y a través de nuestros medios que tenemos y que usamos para comunicar las acciones que se llevan adelante, se hacen. Muchas veces los medios de comunicación, no todos, algunos, muestran el nivel de conflicto. Y eso es una decisión. Estaría bueno que se publiquen los operativos y tareas de prevención, que son importantes”.

Y añadió: “Todos los días hacemos todos los aportes que podemos. Desde el auxilio que hacemos a la Justicia ton todos los medios que tenemos a disposición, para que a través de eso se pueda llegar al esclarecimiento de los hechos. Y articular con las fuerzas nacionales y provinciales para que se trabaje en la prevención, allanamientos, recuperación de predios producto de las tomas”.

Por último, se refirió al reclamo de una familia que asegura que un joven detenido por un asalto en Malvinas sería inocente. “La situación la resuelve la Justicia, que requiere pruebas. Se trabajará en ese sentido. El abogado de la defensa siempre tiene la posibilidad de poder indagar en la causa, conocerla y a través de eso. Conozco el caso muy por arriba, pero entiendo que el abogado defensor está haciendo todas las acciones”.